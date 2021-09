Bài toán đón 2-3 triệu khách đến Phú Quốc

Để triển khai thành công thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, vấn đề miễn dịch cộng đồng cho người dân và quy định hộ chiếu vaccine là yêu cầu hàng đầu.

Ngày 4/9, chuyến bay đầu tiên thí điểm “hộ chiếu vaccine” từ Nhật Bản đã hạ cánh ở sân bay Vân Đồn. Những hành khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine, được cấp “hộ chiếu” đặc biệt, nhưng vẫn phải cách ly y tế 7 ngày.

Như vậy, từ đầu tháng 9, “hộ chiếu vaccine” đã dần trở thành hiện thực ở Việt Nam. Tuy nhiên, với ngành du lịch, người được cấp “hộ chiếu vaccine” vẫn phải cách ly y tế 7 ngày thì khó lòng khởi động lại việc đón khách.

Chính phủ đang mong muốn đón 2-3 triệu khách đến với Phú Quốc, bao gồm cả khách quốc tế và nội địa từ nay đến cuối năm. Ngoài việc hoàn thiện quy định “hộ chiếu vaccine”, còn nhiều bài toán khác phải giải như tiêm chủng cho người dân Phú Quốc, tạo luồng xanh du lịch, vấn đề cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương…

Độ phủ vaccine và hộ chiếu

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để đón được khách đến với Phú Quốc, 2 vấn đề lớn nhất là miễn dịch cộng đồng tại điểm đến và quy định chi tiết về “hộ chiếu vaccine”.

Từ giữa năm, UBND tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 2 cho ít nhất 70% người dân đủ điều kiện vào tháng 9. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở TP.HCM và các tỉnh miền Nam đã ảnh hưởng đến nguồn vaccine được phân bổ và tốc độ tiêm chủng.

Theo thống kê, tổng dân số Phú Quốc là 144.000 người, nhưng hiện mới chỉ có khoảng 38.000 người đã tiêm vaccine mũi 1, tức là đạt khoảng 26% tổng dân số và 35% người trên 18 tuổi. Trong số này, người được tiêm mũi 2 chỉ đạt khoảng 4% dân số.

Muốn đón khách du lịch, Phú Quốc phải có ít nhất 70% dân số được tiêm đầy đủ 2 mũi. Như vậy sẽ cần thêm khoảng 250.000-300.000 liều vaccine nữa.

Du lịch Phú Quốc có nhiều sản phẩm hấp dẫn, đặc biệt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Có vaccine rồi thì cũng cần thời gian để chờ đợi người tiêm có thời gian sinh kháng thể. Quãng thời gian này cũng cần 1-2 tháng nữa. Nếu việc tiêm chủng được tiến hành ngay, ít nhất khoảng nửa cuối tháng 10, Phú Quốc mới bắt đầu có thể đón khách.

Trong khi đó, để đón được khách đến Việt Nam, cần có quy định cụ thể về “hộ chiếu vaccine”. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định chính thức về vấn đề này, dù từ tháng 3, Thủ tướng đã yêu cầu nhiều cơ quan nghiên cứu ban hành.

Hồi đầu tháng 8, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế mới ban hành một hướng dẫn tạm thời về việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng cùng giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài. Trong đó, công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi Covid-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quy định nhập cảnh, cách ly đối với khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine.

Phú Quốc đón khách thế nào?

Theo dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc mà Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến, thì số lượng khách đón trong năm 2021 cũng rất khiêm tốn, chủ yếu mang tính chất thử nghiệm. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc có thể đón 2-3 triệu khách từ giờ đến cuối năm, các bên liên quan đang bàn và nghiên cứu những giải pháp điều chỉnh.

Trong dự thảo cũ, Phú Quốc nhắm đến đón khách quốc tế là chủ yếu. Quá trình thí điểm được chia làm 2 giai đoạn chính và bắt đầu từ khoảng tháng 10.

Trong 3 tháng đầu, Phú Quốc dự kiến đón 2.000-3.000 khách/tháng, thông qua các chuyến bay thuê chuyến. Du khách sẽ được phục vụ giới hạn trong phạm vi một số khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, đủ khả năng phân chia khu nghỉ cách biệt, an toàn dành riêng phục vụ cho khách du lịch quốc tế.

Phú Quốc được nhiều tạp chí du lịch quốc tế đánh giá là điểm đến hấp dẫn bậc nhất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ tháng thứ 4, sau khi đánh giá giai đoạn 1, nếu thực hiện tốt có thể triển khai đón khách thông qua các chuyến bay thương mại và mở rộng phạm vi, địa điểm phục vụ khách du lịch quốc tế.

Ở giai đoạn này, kế hoạch dự tính đón 5.000-10.000 khách/tháng. Trong 6 tháng thí điểm, lãnh đạo ngành du lịch ước lượng Phú Quốc có thể đón 25.000-40.000 khách du lịch quốc tế.

Trong dự thảo cũng nêu rất rõ về điều kiện đón khách với Phú Quốc. Theo đó, Bộ yêu cầu du khách quốc tế phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 được Việt Nam công nhận, thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

Du khách cũng phải có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 được Việt Nam công nhận thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng, đồng thời phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR/RT-LAMP âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

Theo điều chỉnh mới nhất, một chính sách đón khách nội địa đảm bảo tiêm đủ vaccine và đến từ vùng an toàn cũng đang được các cơ quan hữu trách xây dựng.

Bài toán đang được tháo gỡ

Trao đổi với Zing, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho rằng vấn đề vaccine đang được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh mong muốn sớm được phân bổ thêm vaccine để sớm tiêm chủng cho người dân Phú Quốc, sớm đạt miến dịch cộng đồng.

Đồng tình, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết khó khăn nhất đối với Phú Quốc là nguồn cung vaccine. Phú Quốc đã kiến nghị được sớm phân bổ vaccine để triển khai tiêm cho toàn dân nhằm đảm bảo an toàn khi thực hiện việc đón khách quốc tế đến Phú Quốc theo kết luận của Bộ Chính trị.

Về mặt hậu cần, ông Hưng nhấn mạnh Phú Quốc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẵn sàng các điều kiện đón khách. Các trang thiết bị cơ sở vật chất y tế, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tiêm vaccine và phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hiện Phú Quốc là “vùng xanh” và cũng đã có kế hoạch chi tiết sau khi mở của đón khách nội địa và quốc tế như siết chặt phòng dịch ngay từ khâu nhập cảnh, bắt buộc lấy mẫu test nhanh Covid-19 đối với du khách để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như cộng đồng…

“Mô hình được thí điểm sẽ là du lịch cách ly khép kín với mục tiêu an toàn cho du khách và người dân", ông Hưng nhấn mạnh.

Hiện Phú Quốc là “vùng xanh” và cũng đã có kế hoạch chi tiết sau khi mở của đón khách nội địa và quốc tế Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc

Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB), cho rằng còn rất nhiều việc phải làm để đón được khách du lịch đến với Phú Quốc.

Đầu tiên phải là việc mở cửa như thế nào để an toàn cho du lịch phát triển. Với du khách cần xác định nguồn khách từ nước nào là an toàn. Quyết định mở cửa cho nước nào đó phải có một nhóm các cơ quan cùng bàn bạc và không chỉ có Bộ VHTTDL mà còn có Bộ Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải để cùng đưa ra tiêu chí an toàn.

Sau khi lựa chọn xong thì đưa ra quy trình đón khách thế nào là an toàn. Quy trình này phải có hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngành du lịch phải xây dựng được sản phẩm du lịch phù hợp, ví như trong khi khách chờ kết quả test, để họ có cảm giác đi du lịch bình thường, vui vẻ.

Ngoài ra cần có phần mềm để giám sát du khách, đào tạo nhân viên tiếp đón sao cho an toàn, cung cấp gói bảo hiểm về Covid-19 nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của du khách, công ty du lịch và chính quyền địa phương…

“Chúng ta cũng cần chuẩn bị các điểm đến an toàn, khu vực đó có đủ rộng, có phòng tạm cách ly nếu phát hiện khách nghi ngờ nhiễm Covid-19 hay không, quy trình đón khách. Nói chung chúng ta còn rất nhiều việc phải làm”, ông Chính chia sẻ.