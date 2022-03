Bài phát biểu Oscar tệ nhất mọi thời đại

Theo Just Jared, Daniel Kaluuya là tâm điểm của lễ trao giải Oscar năm 2021. Tuy nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong phim Judas and the Black Messiah, điều làm anh "chiếm spotlight" là màn phát biểu có một không hai. "Cảm ơn cuộc sống. Thật đáng kinh ngạc khi cha mẹ đã quan hệ tình dục và sinh ra tôi. Tôi thật hạnh phúc vì được đứng ở đây", nam diễn viên nói trên sân khấu. Ảnh: Vogue.