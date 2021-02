Bài học yêu thương cho năm mới

Khoảnh khắc cả gia đình sum vầy bên nhau là thứ quý giá nhất trong ngày Tết. Từ những giây phút ấm áp ấy, con trẻ nhận ra giá trị của tình yêu thương.

Giao thừa không đến muộn là tập truyện ngắn mang hơi thở mùa xuân của tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam. Tác phẩm đem đến cho bạn đọc nhí nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bên cạnh những tiếng cười dí dỏm, vui tươi, như lời chào dành cho năm mới, là những khoảnh khắc đầy ưu tư, qua đó con trẻ học cách cảm thông và chia sẻ với những mảnh đời khốn khó quanh mình.

10 truyện ngắn trong Giao thừa không đến muộn mang tới cho bạn đọc nhỏ tuổi những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tác giả đã tái hiện rất sống động một không gian xưa cũ của những căn nhà lá đơn sơ, nơi lũ trẻ thôn quê lớn lên trong sự yên bình và giản đơn. Tuy thiếu thốn về vật chất, chúng luôn có nụ cười trên môi.

Tập truyện ngắn Giao thừa không đến muộn của tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Món quà của lòng dũng cảm

Con ma da sau vườn là câu chuyện dí dỏm, nhưng cũng không kém phần cảm động. Nhân vật chính của tác phẩm là cậu bé Xịt hiếu động. Nhà cậu nhóc nghèo xơ xác, nằm giữa xóm chợ tấp nập người qua lại. Ba má đi làm cả ngày, mấy anh em ở nhà tự trông nhau. Sau lần Xịt ra vườn chơi suýt bị rắn cắn, ba dọa ở sau vườn có con “ma da” rất đáng sợ.

Kể từ đó, không đứa nào dám ra vườn chơi nữa. Cứ tới tối, mấy anh em lại tưởng tượng ra hình ảnh con ma đáng sợ, đang núp ở đâu đó. Những ngày có ba ở nhà còn đỡ, ít ra sẽ có người bảo vệ bọn nhỏ. Nhưng hôm ấy ba má đi vắng hết, con Bé - đứa em gái nhỏ của Xịt, lại muốn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở tít cuối vườn. Tuy rất sợ, cậu cũng phải dẫn em ra đó.

Đi được nửa chừng, con Bé nghĩ tới con ma da, sợ quá khóc thét lên. Lúc đó, Xịt lấy hết can đảm quát lớn, dọa con ma kia, để trấn an em gái. Hóa ra, yêu thương cho người ta một sức mạnh diệu kỳ, giúp chú bé nhút nhát vượt qua nỗi sợ bấy lâu.

Hột vịt lộn và chè đậu xanh đánh lại là một câu chuyện cảm động về tình bạn. An và Xáng là đôi bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hai đứa vừa phải đi học, vừa phải mưu sinh kiếm sống. An bán trà đá, nước ngọt, mía ghim cùng trứng cút, còn Xáng bán vé số. Thường ngày, lúc rong ruổi ở bến xe bán hàng, nhìn người ta ăn quà mà đôi bạn thèm nhỏ nước miếng.

Một hôm, Xáng mạnh dạn đãi An ăn hột vịt lộn. Cả năm rồi, hai cậu bé nghèo chưa được ăn món ấy. Sau đó, Xáng còn mời bạn ăn chè đậu xanh, trong khi An mắt tròn, mắt dẹt ngạc nhiên vì sự hào phóng của bạn mình thì Xáng chỉ giữ nét mặt điềm nhiên. Ăn no, An vẫn còn lo lắng không biết ông tướng kia lấy tiền đâu để trả cho bữa ăn thịnh soạn đó.

Biết An sắp đại diện cho trường đi thi điền kinh trên thành phố, Xáng liền mua đồ ngon để đãi bạn ăn cho có sức. Ban đầu, nó cũng lo không biết lấy tiền đâu để trả, sau đó anh chàng lém lỉnh đã nghĩ ra một cách. Nó lấy vé số để gán nợ. Cứ tưởng sẽ bị mắng, nào ngờ ai cũng vui vẻ đồng ý. Lòng tốt của các bà các cô trong chợ phải chăng là món quà dành tặng một cậu bé ngoan và hết lòng vì bạn như Xáng.

Từ câu chuyện nhỏ đến bài học lớn

Còn Giao thừa không đến muộn là câu chuyện cảm động, ấm áp về tình cảm gia đình. Nhà Hương nghèo lắm, ba má làm lụng vất vả quanh năm cũng chỉ đủ nuôi năm đứa con. Ngày Tết, phải săm sửa thêm mấy bộ quần áo mới cho bầy con nhỏ khiến ba má Hương thêm phần vất vả.

Năm ấy đã gần đến giao thừa mà chưa thấy ba má về, mấy chị em buồn lắm. Không biết cả nhà có được quây quần bên nhau đón giao thừa hay không? Những lo lắng ùa về trong tâm hồn non nớt của lũ trẻ. Giờ đây, chị em Hương không cần quần áo đẹp để diện ngày Tết nữa rồi. Chỉ cần cả nhà bên nhau là đủ. Cứ thế, lũ trẻ chìm vào giấc ngủ.

Khi Hương tỉnh dậy, ba má đã về đến nhà. Mấy chị em cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Cả nhà vội vàng trang hoàng nhà cửa để đón giao thừa. Tuy khó khăn, vất vả, ngày Tết, chỉ cần cả nhà bên nhau là đủ.

Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Hoài Nam vừa mang lại cho độc giá nhí nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng. Những câu chuyện dung dị ấy vừa khiến người ta cay cay sống mũi, nhưng thoắt cái lại bật cười thích thú. Với văn phong nhẹ nhàng và dung dị, những câu chuyện của anh mang hơi thở hồn nhiên như thể được kể lại bởi một đứa trẻ.

Gác lại những công việc bộn bề của năm cũ, tạm quên đi những lo lắng cho tương lại, ngày Tết là lúc người lớn tạm để lòng mình lắng lại, dành trọn vẹn những ngày tháng thảnh thơi bên con trẻ, tặng chúng những bài học ý nghĩa về tình yêu thương.