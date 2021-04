Bài học về cách yêu thương trong phim mới lên sóng VTV3

Trong vài tập đầu, "Hãy nói lời yêu" đã mở ra loạt tình huống kịch tính, từ đánh ghen đến những mặt tối chốn học đường. Tất cả đều bắt nguồn từ việc yêu thương không đúng cách.

Bộ phim Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình tưởng như kiểu mẫu của My (Quỳnh Kool). Bố mẹ My - ông Tín (NSND Trọng Trinh) và bà Hoài (Nguyệt Hằng) - có sự nghiệp ổn định, có của ăn của để và hai đứa con đủ nếp có tẻ. Hoàng My (Quỳnh Kool) đang chờ kết quả thi đại học, còn em trai cô là thần đồng lớp 12.

Mới chỉ qua vài tập đầu, gia đình My đã cuốn vào hàng tá rắc rối, như chuyện clip ngoại tình của bố My bị đẩy lên mạng, hay My vô tình bị cuốn vào vòng kiện tụng khi đả thương tên khốn muốn sàm sỡ bạn mình. Mọi người đã nhận ra sự thật trần trụi sau lớp vỏ hào nhoáng về một gia đình “hoàn hảo” qua tiếng thở dài của My: "Giả dối hết! Cái hạnh phúc của gia đình này cũng là giả dối hết!".

Gia đình hạnh phúc ông Tín - bà Hoài chỉ là vỏ bọc bề ngoài.

Ngay từ tập 1, bà Hoài đã tỏ vẻ là người nghiêm khắc thái quá với con cái, ưa sĩ diện, thích khoe khoang và cũng là người đàn bà ghê gớm không chỉ trong gia đình mà còn ở cơ quan.

Bà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để kiểm soát con cái, ngăn cấm giao du với bạn bè không cùng “đẳng cấp”, thậm chí dùng tiền buộc người khác nhận tội thay con mình. Hoàng My vốn là đứa trẻ ngoan, nhưng vì sự chèn ép kiểm soát của mẹ mà đôi khi chỉ muốn nổi loạn.

Bà Hoài là người nghiêm khắc và khá thủ đoạn.

Giống Hoàng My, ông Tín cũng cảm thấy ngột ngạt khi sống cạnh một người vợ cứng nhắc như bà Hoài. Việc ông bị lộ chuyện có nhân tình đã mở đầu cho những đợt sóng ngầm chực nhấn chìm hạnh phúc của gia đình ông. Mặc dù biết chồng ngoại tình, bà Hoài vẫn diễn tròn vai tình tứ trước mặt thiên hạ, trong khi sau lưng một tay xử đẹp tiểu tam, chì chiết chồng và đòi ông sang tên hết tài sản cho mình.

Gia đình bà Hoài thực sự không hoàn hảo như những gì mọi người vẫn ca ngợi. Vì muốn thể hiện hình ảnh đẹp trước mặt mọi người, bà luôn ép buộc chồng và con làm theo ''kịch bản'' mình vẽ ra. Nhưng thực chất mọi thứ không phải vậy. Một ông chồng luôn phải đóng vai ''ông chồng quốc dân'', hai đứa con luôn phải sống theo ý muốn của mẹ và một người phụ nữ quyền lực luôn sống vì hai chữ ''thể diện'' chính là cuộc sống hiện thực của gia đình bà.

Chính sự kiểm soát tưởng muốn tốt cho con của bà Hoài đã khiến mọi thứ phản tác dụng. Hoàng My đang ở tuổi muốn khẳng định mình, thoát khỏi cái bóng của cha mẹ thì lại bị chi phối toàn bộ cuộc sống từ học tập đến tình bạn, tình yêu. My có quan niệm sống riêng và có chút ảo tưởng về hiện thực. Cô phản kháng lại những áp đặt của cha mẹ, lúc trực diện, lúc âm thầm. Và cái giá của việc thoát ly khỏi vòng an toàn của cha mẹ là vô vàn bài học thấm thía.

Trước mặt mọi người, cặp vợ chồng ông Tín - bà Hoài vẫn tỏ ra hạnh phúc.

Thông qua những biến cố của gia đình My, bộ phim muốn truyền tải một thông điệp tới những bạn trẻ, rằng hãy lắng nghe cha mẹ nhiều hơn, bởi không ai thương con như cha mẹ. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cũng phải tự nhìn nhận lại trách nhiệm và cách dạy con, học cách lắng nghe, tôn trọng con và trở thành bạn đồng hành cùng con vượt khó khăn.

Bên cạnh đó, tình yêu vốn dĩ không sai, sai là ở chỗ ta nghĩ ta yêu họ nên có quyền yêu họ theo cách của mình, tước mất quyền được là chính mình của người ta yêu thương. Để yêu một người, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, nhưng để hiểu một người và cho người đó cảm nhận được tình yêu mình dành cho họ, có khi phải mất một đời. Một đời để thấu hiểu và học cách yêu thương.

Câu chuyện đa chiều trong phim khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Bên cạnh câu chuyện gia đình Hoàng My là chuyện gia đình của Phan (Công Dương thủ vai) và Tú (Bảo Hân thủ vai). Phan mồ côi cha, chăm sóc mẹ bệnh tật nhưng sống lạc quan, tích cực. Còn Tú có gia cảnh phức tạp, bố mẹ bỏ nhau nhưng không vì thế mà chán nản, ngược lại vẫn vươn lên đầy nghị lực. Mối tình giữa My và Phan dù bị bố mẹ My ngăn cấm là một điểm sáng lãng mạn của phim.

Hãy nói lời yêu đại diện cho tiếng nói của người trẻ khi có sự góp mặt của nhiều diễn viên tài năng. Phim là màn tái ngộ của Quỳnh Kool và Công Dương sau Nhà trọ Balannha, đồng thời cũng là sự trở lại của “cặp đôi gà bông” Bảo Hân - Quang Anh sau Về nhà đi con. Đây đều là những diễn viên trẻ được yêu thích trên màn ảnh nhỏ, tạo nên một luồng sinh khí tươi mới cho phim.

Phim đang được phát sóng trên VTV3.

Mọi chuyện liệu có còn nằm trong tầm kiểm soát của bà Hoài, hay bắt đầu đi chệch quỹ đạo và mang lại sự đổ vỡ không thể cứu vãn? Đến bao giờ cặp đôi chính của phim mới có thể “nói lời yêu”?. Khán giả theo dõi các tập tiếp theo để biết những sóng gió nào đang tiếp tục đợi chờ gia đình My.

Phim đang được phát sóng vào 21h30 tối thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên VTV3. Bạn đọc cập nhật thông tin tại fanpage TVAd01 hoặc tvad.com.vn.