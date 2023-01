Bài học kinh tế trong những cuốn sách thiếu nhi

Theo The Startup Squad, nên sớm để con bạn tiếp cận với những bài học cơ bản về quản lý tài chính như lập ngân sách, đầu tư, khái niệm kinh doanh. Điều đó giúp trẻ biết trân trọng và cư xử đúng với tiền bạc.

Khi đứa trẻ biết đưa ra quyết định tài chính về số tiền mình có được thông qua quà tặng, tiền lì xì hay phần thưởng, các em sẽ gắn bó với thói quen chi tiêu thông minh. Đó là một cách để khơi dậy tinh thần và tố chất kinh doanh bên trong trẻ.

Dưới đây là những cuốn sách hữu ích giúp các em nhỏ học về tài chính. Ngay cả phụ huynh cũng có thể học cùng các em thông qua những tác phẩm thú vị này.

Đây là bộ sách ảnh của tác giả Cinders McLeod, đề xuất cho lứa tuổi 3+. Bộ sách gồm 4 cuốn: “Earn It!”, “Spend It!”, “Save It!”, và “Give It!”. Chúng bao gồm những kiến thức cơ bản về tài chính.

Nhờ những cư dân thỏ trong Bunnyland, các độc giả nhí sẽ hiểu rằng mọi thứ có thể xảy ra khi các em đưa ra được lựa chọn khôn ngoan về tiền bạc và trì hoãn mong muốn thỏa mãn bản thân.

Các bài học khác nhau về tiền bạc cũng khuyến khích trẻ nắm bắt niềm vui của việc lập ngân sách và làm từ thiện.

Cuốn sách của Meg Medina, với phần đồ họa bởi Claudio Munoz, dành cho lứa tuổi từ 3 đến 7. Nó kể về câu chuyện một người nỗ lực và đạt được điều mà người khác cho là không thể.

Dì của nhân vật chính cần tiền để mua một chiếc ôtô. Cô cháu gái đã nhận một số công việc lặt vặt để giúp dì của mình tiết kiệm thêm tiền, và cuối cùng mua được chiếc xe mong ước, điều mà không ai nghĩ cô sẽ làm được.

Đây là cuốn sách thú vị của hai tác giả Brian Weisfeld and Nicole C. Kear, được đề xuất cho lứa tuổi 7 đến 14.

Câu chuyện kể về các anh em của Harriet đang mong muốn tham gia một cuộc thi dành cho các bạn nhạc địa phương. Chiến thắng có thể giúp họ tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Tuy nhiên, kinh tế eo hẹp khiến họ thậm chí không có một chiếc guitar tử tế để chơi. Nhóm quyết định khởi nghiệp, bắt tay vào hành động, và nhanh chóng xây dựng kế hoạch bán áo phông để gây quỹ.

Cuốn sách này giới thiệu những mẹo khởi nghiệp hữu ích dành cho các doanh nhân trẻ và dựa trên câu chuyện đời thực của một nữ doanh nhân.

Cuốn sách này dành cho lứa tuổi 10-14, được viết bởi James McKenna, Jeannine Glista và Matt Fontaine. Nó bao gồm phần giới thiệu kỹ lưỡng nhưng dễ hiểu về tài chính và các chiến lược kiếm tiền hàng ngày.

Các tác giả chỉ ra cách đặt mục tiêu, bắt đầu kinh doanh, giải thích rõ ràng cách bạn có thể đầu tư số tiền của mình một cách khôn ngoan, từng bước trở thành một đứa trẻ am hiểu tài chính.

Cuốn sách được đề xuất cho lứa tuổi 10+. Tác giả Mikaila Ulmer là một doanh nhân kinh doanh nước chanh năm 15 tuổi. Cô đã chia sẻ những lời khuyên của mình về cuộc sống và công việc kinh doanh trong cuốn tự truyện này.

Mikaila bắt đầu kinh doanh từ năm 4 tuổi và phát triển để trở thành một trong những doanh nghiệp trẻ thành công nhất từ ​​trước đến nay. Trong Bee Fearless, Mikaila chia sẻ về hành trình của mình, đồng thời đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cho các doanh nhân trẻ muốn tiếp bước cô.

