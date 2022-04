Bài học cho Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng xin lỗi khi MV "There’s No One At All" bị chỉ trích dữ dội. Đây là lần đầu nam ca sĩ lên tiếng sau rất nhiều tranh cãi đã nổ ra kể từ khi mới vào nghề.

Tối 29/4, Sơn Tùng M-TP lên tiếng xin lỗi vì MV There’s No One At All phát hành ngày 28/4 bị chỉ trích có nội dung tiêu cực. Nam ca sĩ khẳng định anh ngừng phát hành MV.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng vướng scandal. Đúng hơn, tai tiếng song hành với sự nổi tiếng của Sơn Tùng. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi thay vì giữ im lặng như những lần vướng tranh cãi trước đó. Đây là động thái cần thiết giữa thời điểm dư luận tẩy chay, Cục PTTH&TTĐT gửi văn bản, yêu cầu YouTube chặn MV.

Bài học về sự đối diện dư luận

Sơn Tùng bắt đầu sáng tác và đăng tải các ca khúc lên trang nghe nhạc từ năm 2009. Nhưng phải đến năm 2013, khi tung ra Nắng ấm xa dần, Đừng về trễ và đặc biệt là Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng mới nổi tiếng. Em của ngày hôm qua có hơn 100 triệu lượt nghe trong vòng 3 tháng phát hành trên Zing MP3. Ca khúc cũng được bình chọn là Bài hát của tháng trong chương trình âm nhạc Bài hát yêu thích tháng 2/2014.

Tuy nhiên, ngay khi nổi tiếng, các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng, bao gồm Em của ngày hôm qua, Cơn mưa ngang qua bị tố đạo nhạc. Vụ việc gây tranh cãi trong dư luận suốt thời gian dài và nhiều chuyên gia âm nhạc cùng lên tiếng. Tháng 6/2014, chương trình Bài hát yêu thích quyết định loại bỏ 3 ca khúc của Sơn Tùng. Em của ngày hôm qua cũng bị gạch tên khỏi đề cử Làn sóng xanh.

Những tranh cãi kể trên dường như không để lại cho Sơn Tùng bài học. Với những sản phẩm hoặc lần xuất hiện sau đó, nam ca sĩ tiếp tục vướng phải các ồn ào. Chẳng hạn bài hát Chắc ai đó sẽ về được cho là có giai điệu quá giống Because I Miss You của nam ca sĩ Jung Yong Hwa.

Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích vì MV mới.

Sau nhiều diễn biến với sự vào cuộc của nhạc sĩ, cơ quan liên quan, tháng 12/2014, Hội đồng thẩm định do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thành lập khẳng định phần beat của Chắc ai đó sẽ về bị ảnh hưởng lớn từ Because I Miss You. Bộ yêu cầu tác giả phải thay đổi phần hòa âm mới được tiếp tục lưu hành.

Chúng ta không thuộc về nhau khi ra mắt bị đông đảo khán giả chỉ trích đạo nhái We Don't Talk Anymore của Charlie Puth và Selena Gomez. Chúng ta của hiện tại được Sơn Tùng giới thiệu cuối năm 2020 nhưng bất ngờ bị ẩn vào tháng 2/2021. Khi đó, sản phẩm bị tố đạo nhạc và lý do khiến Chúng ta của hiện tại bị khóa được cho là bản quyền.

Khán giả nhận xét giai điệu bài hát giống video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" đăng trên kênh GC từ tháng 9/2020. Việc GC cho biết đã làm việc với Sơn Tùng để giải quyết vấn đề càng khiến nghi ngờ đạo ý tưởng gây chú ý. Một ngày sau đó, MV xuất hiện trở lại.

Ngoài ra, Sơn Tùng nhiều lần bị chỉ trích khi mặc trang phục hay có kiểu tóc, trang điểm, tạo hình giống G-Dragon (trưởng nhóm Big Bang). Khán giả thậm chí gọi anh là bản sao của G-Dragon ở Việt Nam.

Chuyên gia truyền thông nhận định Sơn Tùng là trường hợp hiếm hoi ở Vpop liên tục lặp lại một sai lầm. Hầu hết scandal của anh là nghi án đạo nhạc, mượn beat, sao chép hình ảnh. Đáng nói, lần nào vướng scandal, Sơn Tùng cũng giữ im lặng, kể cả khi bị chỉ trích vì chuyện tình cảm liên quan đến Hải Tú, Thiều Bảo Trâm nổ ra đầu năm 2021. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng nhiều đến uy tín của nam ca sĩ.

“Từ trước tới nay, Sơn Tùng M-TP luôn hành động nhất quán, duy trì phương pháp im lặng trong mọi sự việc”, chuyên gia nhận định vào thời điểm Sơn Tùng vướng ồn ào tình cảm với Hải Tú và Thiều Bảo Trâm.

Bài học về xử lý truyền thông

Với MV mới nhất There's No One At All, Sơn Tùng không chỉ bị tố đạo hình ảnh của G-Dragon trong các MV Crooked hay Haru Haru, Loser. Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất chính là sản phẩm có nhiều cảnh quay, nội dung tiêu cực. Đỉnh điểm, Sơn Tùng trong vai nam chính đã gieo mình từ tòa nhà cao tầng ở cuối MV. Trong bối cảnh nhạy cảm, nhiều vụ việc thương tâm xảy ra, There's No One At All được nhận định cổ súy tự tử. Khán giả kêu gọi báo cáo MV và cả nền tảng ngừng phát hành sản phẩm này.

Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Phong Việt, khủng hoảng truyền thông của Sơn Tùng với MV There's No One At All ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Vì những khủng hoảng về chuyên môn âm nhạc trong quá khứ nằm trong phạm vi nhỏ, chỉ dính dáng đến Sơn Tùng hoặc một số ít cá nhân khác. Với lùm xùm tình ái, chỉ có khoảng 3 người liên quan đến sự việc.

Tuy nhiên, sự cố lần này có mức độ ảnh hưởng xã hội, nghệ sĩ cần thể hiện trách nhiệm với sự phát triển về tâm lý, văn hóa của thế hệ trẻ. Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) hay Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều cơ quan khác cũng lên tiếng.

Sơn Tùng lên tiếng khi vướng scandal.

Trước vấn đề mang tính xã hội, Sơn Tùng không thể tiếp tục im lặng như cách anh đối mặt với những scandal trước đó. Nhiều chuyên gia nhận định nếu im lặng, sự nghiệp của Sơn Tùng coi như chấm hết.

Tối 29/4, Sơn Tùng xin lỗi: "Sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhân đây Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến những ai đã có cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty M-TP Entertainment mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s No One At All".

Khán giả cảm thông cho Sơn Tùng khi anh lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều bình luận tiếc nuối khi Sơn Tùng không có động thái sớm hơn. Nếu Sơn Tùng lên tiếng xin lỗi sớm hơn, chỉnh sửa MV ngay khi dư luận nhận xét và các cơ quan chưa vào cuộc, có lẽ vấn đề không bị đẩy đi quá xa. Hình ảnh của nam ca sĩ trong mắt công chúng cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như hiện tại.

Liên tiếp xảy ra tranh cãi từ khi vào nghề với hàng loạt vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, nhưng dường như Sơn Tùng chưa rút ra bài học cho riêng mình. Hiện tại, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi thư mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc sau khi MV There's No One At All bị chỉ trích vì thông điệp tiêu cực.