Bài hát tạm biệt bà Angela Merkel

Trong buổi lễ tạm biệt ngày 2/12, bà Angela Merkel đã yêu cầu ban nhạc biểu diễn ca khúc "Du Hast den Farbfilm Vergessen (You Forgot The Color Film)" của ca sĩ Nina Hagen.

Sau 16 năm giữ vai trò thủ tướng nước Đức, bà Angela Merkel đã kết thúc nhiệm kỳ và rời khỏi nhiệm sở vào ngày 2/12. Như các thủ tướng trước, bà Merkel được chọn 3 ca khúc để yêu cầu ban nhạc diễu hành biểu diễn, và bà đã chọn Du Hast den Farbfilm Vergessen (You Forgot The Color Film) của ca sĩ Nina Hagen.

Sự lựa chọn của bà Merkel khiến dư luận bàn tán, theo Washington Post, bởi nữ ca sĩ Nina Hagen từng chê cựu thủ tướng Đức.

Cụ thể, vào năm 1992, bà Angela Merkel là người đứng đầu Bộ Phụ nữ và Thanh niên Đức. Bà tham gia một talk show truyền hình về ma túy, cùng với khách mời Nina Hagen. Trong lúc trò chuyện, Hagen đã lớn tiếng với bà Merkel. Cô chê nữ thủ tướng không trung thực.

Bà Angela Merkel rời vị trí thủ tướng Đức sau 16 năm. Ảnh: A.P.

Vì sự việc trên, chính Nina Hagen cũng bất ngờ khi biết bà Merkel chọn ca khúc của mình để chơi trong buổi lễ rời nhiệm sở.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hagen cho biết bản thân nghĩ đây là tin giả, vì bản thân từng có mâu thuẫn với bà Merkel, và tác giả ca khúc Du Hast den Farbfilm Vergessen là người bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em. Kurt Demmler - tác giả bài hát - đã tự tử trong tù, ngay trước đêm xét xử vào năm 2009.

Du Hast den Farbfilm Vergessen (You Forgot The Color Film) của Nina Hagen kể về nỗi thất vọng của nhân vật nữ sau khi trở về từ kỳ nghỉ tại Hiddensee - một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đông Đức. Trong bài hát, nhân vật nữ chê trách bạn trai vì chụp ảnh cho cô bằng cuộn phim đen trắng tẻ nhạt, thay vì những bức ảnh màu để lưu giữ lại vẻ tươi đẹp của chuyến đi và thiên nhiên.

Ca khúc được phát hành vào năm 1974, từng là hit tại một số quốc gia châu Âu. Nina Hagen thể hiện ca khúc theo phong cách phóng đại, hài hước, nhằm diễn tả cơn giận dữ của cô gái vì bạn trai quên mang cuộn phim màu.

"Em đang ở ngôi nhà của chúng ta và chọn những bức ảnh cho cuốn album / Đây là em trong bộ bikini và em tại bãi biển / Đây là em trong chiếc váy gợi cảm và có cả phong cảnh thiên nhiên / Nhưng mọi thứ thật bực bội, nước mắt em rơi xuống nóng hổi / Phong cảnh hay Nina - mọi thứ đều màu trắng đen / Ôi Michael, mọi chuyện thật đau lòng / Nếu anh tái phạm một lần nữa, em sẽ ra đi" là ca từ của bài hát.

Nữ ca sĩ Nin Hagen từng chê bà Merkel ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: Flickr.

Đoạn lời sau đó được nhiều người yêu thích, ghi nhớ trong nhiều năm: "Anh đã quên cuộn phim màu / Và không ai có thể tin khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây / Anh đã quên cuộn phim màu / Trời xanh, mây trắng và cây cỏ, mọi thứ sẽ chẳng được như sự thật".

Theo Washington Post, Angela Merkel vẫn chưa giải thích về lý do chọn Du Hast den Farbfilm Vergessen là một trong ba ca khúc được chơi trong lễ tạm biệt của bà.

Ngoài bài hát trên, bà Merkel còn chọn thêm Ode to Joy (Ludwig van Beethoven) và Für Mich Soll’s Rote Rosen Regen (It Should Rain Red Roses For Me) của Hildegard Knef - một bài hát được sáng tác từ năm 1968 có giai điệu u buồn, ca từ nói về những hy vọng và ước mơ của tuổi thiếu niên.