Bài hát nào được phát khi ông Donald Trump rời Nhà Trắng?

Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị tổng thống, ông Donald Trump đã lựa chọn ca khúc "My Way", "Gloria", "Y.M.C.A", "Fortunate Son", "Funeral For A Friend"...

"Giới nhạc sĩ đã trải qua hơn bốn năm luôn giận dữ vì Donald Trump thường dùng nhạc của họ vào các sự kiện chính trị mà không xin phép, giờ đây tổng thống một nhiệm kỳ Donald Trump đã kết thúc sự nghiệp lãnh đạo của mình bằng cách tương tự như ông vẫn làm: Dùng âm nhạc của những nghệ sĩ ghét bỏ ông", tờ Vulture mở đầu bài viết về Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump.

Khi vợ chồng ông Donald Trump rời khỏi căn cứ không quân Andrews ở Maryland, một danh sách bài hát nổi tiếng đã vang lên suốt buổi lễ. Các ca khúc được lựa chọn gồm Macho Man, Gloria, Y.M.C.A, My Way, Fortunate Son, Funeral For A Friend và Billie Jean.

Donald Trump và vợ rời Nhà Trắng sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Các ca khúc Gloria (Laura Branigan) và Y.M.C.A (Village People) được phát trong lúc ông Trump phát biểu lần cuối trên cương vị tổng thống, truyền âm thanh thông qua 100 chiếc loa công suất lớn. Sau đó, My Way của Frank Sinitra được phát vào khoảnh khắc chiếc máy bay Không lực Một cất cánh, hướng tới Florida.

Ông Trump từng chọn My Way để mở màn buổi lễ nhậm chức tổng thống năm 2017. Sau đó, gia đình cố danh ca đã bày tỏ sự tức giận với quyết định của ông. Mia Farrow - vợ cũ của Sinatra - từng khẳng định nếu còn sống, danh ca không bao giờ cho phép ông sử dụng My Way.

Khi còn sống, Sinitra cũng nhiều lần bày tỏ sự căm ghét của mình với Trump, ngay từ khi ông chưa làm tổng thống. Quyết định sử dụng My Way một lần nữa trong buổi lễ rời Nhà Trắng của Trump khiến nhiều người bất ngờ và khó hiểu.

Ngoài ra, việc phát bản hit Billie Jean của Micheal Jackson trong thời điểm Donald Trump nói lời tạm biệt với cương vị tổng thống cũng khiến truyền thông bối rối. Âm thanh của ca khúc to đến nỗi át hết tiếng phóng viên đang làm live hiện trường, theo mô tả của The Wrap.

Chia sẻ lại video từ NBC News, một người dùng Twitter đã bình luận: "Không thể nào". Nhiều dân mạng cũng đặt ra câu hỏi liệu nhân viên NBC News có chịu trách nhiệm về việc phát ca khúc trên hay không.