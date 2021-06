Bài hát mới ẩn tên ca sĩ của K-ICM vào top 10 #zingchart

Ca khúc mới mang âm hưởng retro của K-ICM mang tên “Sẽ như ánh mặt trời” đang nắm giữ top 10 #zingchart real-time. Bài hát được ẩn tên ca sĩ thể hiện.

Nhà sản xuất âm nhạc K-ICM sở hữu 2 bản hit gây ấn tượng đầu năm nay. Ca khúc Lệ duyên tình kết hợp Long Nón Lá thâu tóm hạng 2 #zingchart tuần, có thời điểm tiến đến vị trí top 1 #zingchart real-time và bội thu 15 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Bài hát Cô độc hợp tác với Zino (thành viên nhóm nhạc Monstar) đạt hạng 10 #zingchart tuần và 3 triệu lượt nghe.

Mới đây, K-ICM tiếp tục năng suất khi phát hành sản phẩm âm nhạc mới có tựa đề Sẽ như ánh mặt trời. Đặc biệt, tên ca sĩ trình bày tác phẩm được ẩn đi. Đây là ca khúc nằm trong album Tôi 20 đang được K-ICM ấp ủ phát hành năm nay. Sau vài ngày ra mắt, Sẽ như ánh mặt trời đang giữ vị trí thứ 10 trên #zingchart real-time.

Sẽ như ánh mặt trời là ca khúc thứ 3 của K-ICM vào top 10 #zingchart real-time trong năm nay. Ảnh chụp màn hình.

Từng chia sẻ trên chương trình talkshow Zing On Air, K-ICM cho biết đang đi theo hướng producer độc lập. Anh không còn giữ hình tượng bộ đôi âm nhạc, kết hợp cố định với một ca sĩ như trước. Thay vào đó, nhà sản xuất âm nhạc hợp tác cùng nhiều giọng ca khác nhau với đa dạng thể loại âm nhạc.

K-ICM trải nghiệm nhiều phong cách âm nhạc khác nhau như ngũ cung dân gian trong Ai mang cô đơn đi, Sóng gió, Lệ duyên tình, Cô độc; pop ballad với Buồn của anh, Một chiều mưa bất ngờ, Sài Gòn của anh; EDM qua Liếc mắt đưa tình, If you love me, Hold me close.

Sẽ như ánh mặt trời là màu sắc âm nhạc mới lạ của K-ICM nói riêng và thị trường Vpop nói chung. Bài hát mang âm hưởng retro, làm gợi nhớ đến các bản nhạc phim Hong Kong (Trung Quốc) những năm đầu thập niên 1990. Phong cách này dễ tạo sự gần gũi với thính giả đại chúng Việt Nam khi vừa mang màu sắc Á Đông, vừa lạ tai để tạo sự tò mò, thu hút. Nhiều bài hát khai thác màu sắc tương tự từng chiếm giữ các vị trí cao trên #zingchart như Hongkong1 của Nguyễn Trọng Tài, San Ji, Double X (hạng 2), Lời yêu ngây dại của Kha (hạng 3).

Ca khúc đậm màu nhạc retro của Hong Kong vào thập niên 1990.

Bài hát sở hữu giai điệu lãng đãng, mộc mạc. Giọng ca nam sở hữu âm sắc trầm, khàn, phù hợp với tinh thần retro. Lời bài hát gieo vần đơn với các câu đậm chất thơ như “Nỗi nhớ da diết này cứ hoài một mình anh vấn vương, ôm bóng hình ngỡ ngàng một mình anh nhớ thương”, “Hoàng hôn buông xuống lòng thắt lại ngày dài sao tối tăm, chìm trong nhung nhớ những tháng năm xa xăm”…

Vị trí top 1 #zingchart đang được nắm giữ bởi Thương thầm (NB3). Sợ ta mất nhau (Châu Khải Phong), Sắp 30 (Trịnh Đình Quang) đang bám sát vị trí đầu bảng lần lượt ở hạng 2 và 3. Nhiều ca khúc mới đổ bộ vào top 10 bảng xếp hạng như Lựa chọn của em (Thương Võ), Anh sẽ để em đi (Kidz), Nỗi nhớ không bao giờ quên (Chi Dân, Koo).