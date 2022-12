Bài hát fan Argentina chuyên dùng để cổ vũ Messi

Ca khúc mà người hâm mộ Argentina cất lên nhiều nhất trong giải đấu có phần lời nhắc đến các tượng đài bóng đá ở quê nhà: ngôi sao Lionel Messi và cố huyền thoại Diego Maradona.

Muchachos là bài hát mà cổ động viên của đội tuyển Argentina thường hát vang trên các sân vận động ở Qatar để thể hiện sự ủng hộ với Messi và các đồng đội, theo SI.

Các fan của đội bóng xứ sở Nam Mỹ có nhiều khúc ca, câu khẩu hiểu để hô to mỗi lần đến xem đội tuyển thi đấu, song Muchachos đang là bài hát dành sự yêu thích và được hát nhiều nhất. Khi máy quay của ban tổ chức quay cận cảnh các khán đài, không ít lần người xem bắt gặp khán giả đang hát theo giai điệu của bài hát này.

Người hâm mộ tuyển Argentina cuồng nhiệt trên khán đài. Ảnh: DW.

Nó bắt nguồn từ bài hát có tên Muchachos, Esta Noche Me Emborracho (có nghĩa: Các chàng trai, tối nay tôi sẽ say mèm) do ban nhạc La Mosca Tsé–Tsé đến từ Argentina trình bày.

Đến tháng 7 năm ngoái, một người hâm mộ tên là Fernando Romero đã chỉnh sửa và viết lại lời, với cái tên mới Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar (nghĩa là: Các chàng trai, chúng ta lại đang thấy phấn khích lần nữa) khi đội tuyển quốc gia Argentina bắt đầu bước vào hành trình chinh phục Cúp bóng đá Nam Mỹ - Copa America 2021.

Trước thềm World Cup năm nay, giọng ca chính của nhóm nhạc La Mosca, Guillermo Novellis, tiến hành thu âm lại bài hát với phần lời do Romero sáng tác, theo Billboard.

Nhanh chóng, Muchachos được fan bóng đá Argentina yêu thích và học thuộc lòng. Các cầu thủ cũng không phải ngoại lệ. Trong một video được chia sẻ lên mạng xã hội, các thành viên của đội bóng được trông thấy ăn mừng và nhảy theo bài hát này trong phòng thay đồ.

Ban nhạc La Mosca gây sốt ở quê nhà với ca khúc dành tặng đội tuyển Argentina. Ảnh: Infobae.

Sau khi loại Croatia ở trận bán kết, các cầu thủ trên băng ghế dự bị cùng hòa vào dàn đồng ca người hâm mộ trên khán đài để chúc mừng cho chiến thắng của đội nhà.

Chia sẻ với Billboard, ca sĩ Novellis cho biết chính quản lý nhóm đã thúc đẩy ban nhạc thu âm lại ca khúc.

"Vài tuần trước World Cup, trong một buổi phỏng vấn, Messi đã chia sẻ Muchachos là bài hát yêu thích của anh ấy, thậm chí còn hát theo. Tôi không thể diễn tả được sự hạnh phúc của bản thân", Novellis nói.

Ngoài Messi, cố huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona cũng được nhắc đến trong phần lời: "Tôi sinh ra ở Argentina/ Vùng đất của Diego và Lionel/ Chúng ta có thể nhìn thấy Diego trên thiên đường/ Ông ấy đang cổ vũ cho Lionel...".