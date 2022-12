Bài đăng vô duyên của các CLB Premier League khi tuyển Anh bị loại?

Rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội), tuyển Pháp đánh bại Anh 2-1 ở tứ kết World Cup 2022. Sau trận, Arsenal đăng ảnh Saliba cùng dòng mô tả: "Wilo (biệt danh của Saliba) của chúng ta, một người vào bán kết World Cup".

William Saliba là tuyển thủ Pháp ở World Cup 2022. Anh mới vào sân 27 phút ở trận thua Tunisia và không được sử dụng khi Pháp thắng Anh tại tứ kết. Bài đăng chúc mừng tuyển thủ Pháp từ một CLB Anh ngay lập tức khiến dư luận Anh phẫn nộ.

"Đây không phải một bài đăng ổn đâu", "Thật thảm hại. Đây là một CLB Anh đấy", "Thậm chí đây không phải lúc để một CLB Anh nghĩ về việc này. Tôi thật sự thất vọng", "Họ đang nghĩ gì thế? Đôi khi phải nghĩ thật kỹ trước khi bấm đăng", "Tôi không muốn làm người hâm mộ Arsenal nữa"... là những bình luận nổi bật.

Ngoài Arsenal, các CLB khác ở Premier League có cầu thủ tuyển Pháp trong đội hình cũng có hành động tương tự. Liverpool, Tottenham, Man United đều gửi lời chúc mừng đến Ibrahim Konate, Hugo Lloris và Raphael Varane.

Những bài viết này tạo hàng loạt tranh cãi. Nhiều bình luận tiêu cực đến từ các cổ động viên người Anh. Trong khi đó, cổ động viên quốc tế lại ủng hộ và gửi lời chúc mừng đến cầu thủ. Phần đông cho rằng các CLB Anh nên có hành động chúc mừng khéo léo và riêng tư hơn tới cầu thủ của họ, thay vì lời chúc công khai trong bối cảnh người hâm mộ "Tam sư" còn đau khổ vì thất bại.

Về phần tuyển Anh, họ có lần thứ 7 bị loại ở tứ kết World Cup. Còn Pháp trở thành nhà đương kim vô địch World Cup kế tiếp vào đến bán kết sau lần gần nhất của Brazil ở World Cup 1998. Đối thủ của thầy trò HLV Didier Deschamps là Morocco, đội vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0, vào lúc 2h ngày 15/12 (giờ Hà Nội).

