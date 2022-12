Bài đăng của Neymar sẽ khiến Mbappe không vui

Trên trang cá nhân, Neymar đã đăng hình Lionel Messi bên cúp vàng thế giới kèm lời nhắn: "Chúc mừng, người anh em", Marca đưa tin ngày 18/12.

Với chức vô địch World Cup, Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Những năm qua, anh luôn bị so sánh với Maradona ở cấp đội tuyển, khi chưa thể mang cúp vàng về với bóng đá Argentina.

Messi và đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup sau khi đánh bại Pháp ở loạt sút luân lưu tại một trong những trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử.

Trận đấu chứng kiến màn đọ sức giữa hai ngôi sao lớn nhất của PSG là Kylian Mbappe và Messi. Mảnh ghép thứ ba của “cây đinh ba” hàng đầu châu Âu, Neymar, đã phải xem trận chung kết từ quê nhà.

Cũng theo Marca, hai ngôi sao đã ăn mừng bàn thắng ngay trước mặt nhau trong trận đấu.

Đầu tiên, Messi dường như đã ăn mừng trước mặt cầu thủ người Pháp sau cú sút 11 m đầu tiên. Mbappe sau đó cũng ăn mừng bàn thắng với động tác tương tự trước mặt Messi.

Sau chiến thắng, Messi đã gửi tâm thư trên trang cá nhân.

"Đã bao nhiêu lần tôi mơ về chức vô địch World Cup, đã bao lần thất bại nhưng tôi vẫn không gục ngã. Chiến thắng hôm nay thật khó tin. Cảm ơn gia đình, người hâm mộ và những ai tin tưởng tuyển Argentina", anh chia sẻ.

Theo USA Today, Messi và tuyển Argentina không chỉ giành được cúp vàng World Cup khi đánh bại Pháp hôm 18/12, mà còn nhận được số tiền thưởng khổng lồ lên tới 42 triệu USD . Số tiền thưởng này được cho là nhiều hơn số tiền mọi nhà vô địch World Cup nhận được trước đó.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.