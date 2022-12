Bài đăng có số lượt thích cao nhất ở mọi mạng xã hội

7. Trong ngày công chiếu đầu tiên tại Việt Nam, phim Avatar: The Way of Water đạt doanh thu bao nhiêu? 1 triệu USD

2 triệu USD

3 triệu USD

4 triệu USD Tại Việt Nam, tính đến hết ngày công chiếu đầu tiên 16/12, phim Avatar: The Way of Water đạt doanh thu 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng ). Đây cũng là cũng là phim có doanh thu mở màn cao thứ 3 lịch sử phòng vé Việt, chỉ xếp sau Bố Già và Avengers: Endgame. Ảnh: 20th Century Studios.