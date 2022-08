Bãi đá lộ ra vì hạn hán lịch sử ở hồ lớn nhất Italy

Trong khi đó, nhiệt độ của hồ cao hơn mức trung bình trong tháng 8. Theo seatempentic.org, nhiệt độ nước ở hồ Garda hôm 12/8 là gần 26 độ C, ấm hơn 4 độ C so với nhiệt độ trung bình của tháng 8 là 22 độ C, và gần với mức trung bình của biển Caribbean là khoảng 27 độ C.