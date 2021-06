Bãi biển chim cánh cụt và những địa danh độc lạ trên thế giới

Bãi biển nước nóng (New Zealand): Hình ảnh này được chụp ở bãi biển nước nóng thuộc bán đảo Coromandel. Khi thủy triều xuống, bạn có thể tự đào hồ bơi riêng với view biển tuyệt đẹp và ngâm mình trong làn nước ấm áp khoảng 2 giờ đồng hồ. Nguyên nhân được xác định do các suối nước nóng chảy bên dưới vùng cát lộ ra khi thủy triều xuống. Ảnh: Nothing Familiar.