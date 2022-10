Bài báo được công bố quốc tế nhưng không có nổi một từ

Nghiên cứu về chủ đề tâm lý học, tác giả lấy chính bản thân ra làm minh chứng cho thí nghiệm. Kết quả là ông đã cho ra đời báo báo khoa học ngắn nhất thế giới.

Bài báo này thậm chí không cần phản biện và được phê duyệt in ngay. Ảnh: Freepik.

Với hầu hết chúng ta, bài báo khoa học là mớ bòng bong với những từ chuyên ngành dài dòng, trừu tượng, đôi khi, đầy ắp những con số rắc rối.

Nhưng có những thứ đi ngược lại số đông và trở thành hiện tượng trong giới công bố quốc tế. Điển hình là bài báo khoa học ngắn nhất thế giới. Nó thậm chí không có nổi một từ.

Theo Insider, bài báo này được xuất bản năm 1974 trên tạp chí Journal of Applied Behavioral Analysis với tiêu đề “The Unsuccessful Self-Treatment of a Case of ‘Writer's Block’” (Tạm dịch: "Tự điều trị không thành công trong một trường hợp bí ý tưởng”).

Nguyên văn nội dung và nhận xét về bài báo. từ Journal of Applied Behavioral Analysis.

Điều thú vị là cả bài báo không có nổi một từ. Ngay cả danh mục tài liệu cũng không.

Dẫu vậy, bản thảo của nhà tâm lý học Dennis Upper ngay lập tức được phê duyệt mà không cần phản biện.

Người xem xét bài báo nhận xét: "Tôi đã nghiên cứu bản thảo này rất cẩn thận với nước chanh, chụp X-quang và không phát hiện ra một sai sót nào trong thiết kế hay phong cách viết. Tôi đề nghị nó được xuất bản mà không cần chỉnh sửa".

Biên tập viên khẳng định đây là bản thảo ngắn gọn nhất mà người này từng thấy. Nó chứa đầy đủ chi tiết để cho phép các nhà điều tra khác mô phỏng lại sự thất bại của tiến sĩ Upper. So với các bản thảo khác mà biên tập viên nhận được từ người khác với tất cả chi tiết phức tạp, đây là bản thảo hài hước.

"Chắc chắn, chúng tôi sẽ dành một của cuốn tạp chí này cho bản thảo, có lẽ là ở rìa trang trống nào đó”, biên tập viên cho hay.

Đây không phải lần đầu tiên các bài báo khoa học gây thích thú vì sự đặc biệt của nội dung viết trong đó.

Tiến sĩ Jeffrey Seeman, Đại học Richmond, cho biết thậm chí có một bản tóm tắt ngắn hơn bài báo trên. Đó chính là bản tóm tắt cho bài báo năm 2012 của ông về cuộc đời của nhà hóa học hữu cơ đoạt giải Nobel Robert Burns Woodward (được trình bày tại Cuộc họp Quốc gia của Hiệp hội Hóa học Mỹ mùa thu 2012). Bản tóm tắt này chỉ có 4 chữ cái: "Màu xanh lam" (Blue).

Vì sao? Bởi màu sắc yêu thích của tiến sĩ Woodward là màu xanh lam, và ông luôn mặc những bộ vest màu xanh lam với cà vạt màu xanh lam.