Baek Ji Young kiếm 8,9 triệu USD nhờ một ca khúc

Baek Ji Young có những ca khúc nhạc phim nổi tiếng, trong đó "Don't Forget Me" đem về cho nữ ca sĩ nhiều giải thưởng và thu nhập cao.

Theo thông tin đăng trên tờ Insight ngày 5/5, Baek Ji Young kiếm được 8,9 triệu USD nhờ một bản nhạc phim. Thông tin được Baek Ji Young và người bạn thân là Lee Ji Hye tiết lộ trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2 của đài SBS.

Baek Ji Young tiết lộ ca khúc nhạc phim IRIS mang tên Don't Forget Me đem về cho cô khoản tiền khổng lồ. Sau đó, “nữ hoàng nhạc phim” có thêm nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng nhưng không bài hát nào vượt qua thành công của Don’t Forget Me. Bài hát cũng đem về cho nữ ca sĩ giải thưởng tại Korean Music Awards và Seoul Music Awards.

Trong chương trình, Lee Ji Hye tâm sự cô có thể trả lời mọi câu hỏi từ bạn thân, ngoại trừ chủ đề thu nhập. Lee Ji Hye giải thích cô cảm thấy ngại ngùng vì số tiền kiếm được quá ít so với Baek Ji Young.

Baek Ji Young nổi tiếng khi thể hiện nhạc phim. Ảnh: Nate.

“Thành thật mà nói, tôi có thể chia sẻ với Baek Ji Young rằng tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng Baek Ji Young là người phụ nữ kiếm được 8,92 triệu USD từ một bản OST (nhạc phim) nên dù tôi có kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa vẫn rất nhỏ bé so với cô ấy. Đó là lý do khiến tôi xấu hổ khi nói đến đề tài này”, Lee Ji Hye chia sẻ.

Baek Ji Young sinh năm 1976, nổi tiếng với giọng hát nội lực và khả năng truyền tải cảm xúc vào những ca khúc. Nữ ca sĩ được truyền thông và khán giả Hàn Quốc gọi là “nữ hoàng nhạc phim” nhờ thành công trong nhiều năm qua. Cô thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim được yêu thích như Like Being Hit By A Bullet, That Woman trong phim Secret Garden, See You Again trong Mr. Sunshine…