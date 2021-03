Baek Hyun (EXO) phát hành MV cuối trước khi nhập ngũ

Album "Bambi" của Baek Hyun bán được 760.000 bản trong ngày đầu tiên. Đây là đĩa nhạc cuối của nam ca sĩ trước khi anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật để nhập ngũ.

Ngày 30/3, Baek Hyun (thành viên nhóm EXO) thiết lập kỷ lục mới ở Kpop nhờ album Bambi. Theo The Korea Times, Bambi bán được 760.000 bản dựa trên thống kê của bảng xếp hạng Hanteo và đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng album iTunes tại 56 khu vực.

Baek Hyun tự phá kỷ lục ca sĩ solo bán được nhiều album nhất trong ngày đầu tiên ra mắt tại Hàn Quốc. Anh từng nắm giữ thành tích này nhờ album Delight bán ra hơn 704.000 bản khi ra mắt năm 2020.

Bambi là mini-album thứ ba và cũng là sản phẩm cuối cùng của thành viên nhóm EXO trước khi anh nhập ngũ vào tháng 4. Chia sẻ về thành tích khả quan, Baek Hyun cho biết đây vừa là niềm tự hào, nhưng đồng thời khiến anh áp lực.

Baek Hyun trong buổi họp báo giới thiệu album. Ảnh: SM Entertainment.

"Sẽ là nói dối nếu tôi cho biết bản thân không áp lực khi chuẩn bị album lần này. Nhưng sự áp lực đã thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn để thể hiện những khía cạnh mới mẻ", Baek Hyun nói trong cuộc họp báo trực tuyến diễn ra hôm 30/3.

"Tôi đã vắt óc suy nghĩ để giúp Bambi thật tươi mới. Đây là món quà cuối cùng tôi dành cho người hâm mộ trước khi nhập ngũ. Khi ở độ tuổi 20, hầu hết bài hát của tôi mạnh mẽ. Nhưng ở độ tuổi 30, tôi muốn giới thiệu tới khán giả những âm thanh thoải mái và thư giãn hơn", Baek Hyun giãi bày.

Bambi thuộc thể loại R&B với tiếng đàn guitar đầy chất thơ và lời nhạc lãng mạn.

Ngoài ca khúc chủ đề cùng tên, album còn nhiều bài hát có giai điệu hấp dẫn như Love Scene, All I Got, Privacy, Cry for Love hay Amusement Park.

"Trong tương lai, tôi muốn đến với những dòng nhạc thoải mái và khơi gợi cảm xúc hơn", thành viên nhóm EXO tiết lộ.