Bae Soo Bin chia tay vợ sau 6 năm chung sống

Công ty quản lý của Bae Soo Bin xác nhận nam diễn viên đã ly hôn từ năm 2019. Anh giữ kín thông tin về đời tư, chưa từng tiết lộ tên hay hình ảnh của vợ cũ.

Ngày 18/12, Xports News đưa tin Bae Soo Bin đã ly hôn vợ. Sau đó, công ty quản lý Origin Entertainment cũng đăng tải thông báo về tình trạng hôn nhân của nam diễn viên: "Quả thật Bae Soo BIn đã ly hôn vợ vào năm ngoái. Chúng tôi không thể cung cấp chi tiết hơn về cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ".

Bae Soo Bin ly hôn vợ sau 6 năm chung sống. Ảnh: Xports News.

Theo chia sẻ của công ty quản lý, Bae Soo Bin đã ly hôn từ năm 2019, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm cùng người vợ làm việc ngoài ngành giải trí. Đại diện của nam diễn viên 44 tuổi cũng xin lỗi khán giả vì thông báo tin tức chậm trễ.

Bae Soo Bin kết hôn với bạn gái kém 8 tuổi vào tháng 9/2013. Thời điểm tổ chức đám cưới, cô dâu đang học cao học. Một năm sau, Bae Soo Bin đón con trai đầu lòng, đặt tên là Yoon Hae Sung.

Trong 6 năm gắn bó, Bae Soo Bin chưa từng công khai hình ảnh hay bất kỳ thông tin nào của vợ với truyền thông. Trong ngày cưới, một mình nam diễn viên xuất hiện trong buổi họp báo và trả lời câu hỏi của truyền thông. Hôn lễ của sao Người thừa kế sáng giá thu hút sự chú ý của khán giả khi có sự góp mặt của Lee Byung Hun, Lee Da Hae, Jo Hyun Jae, Yoo Ji Tae...

Bae Soo Bin sinh năm 1976, tên thật là Yoon Tae Wook. Anh gia nhập ngành giải trí vào năm 2001 qua vai phụ trong phim điện ảnh Club Butterfly. Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Girlfriends, The Way - Man of the White Porcelain, 26 Years, Mai Ratima...

Tuy nhiên, khán giả chỉ thật sự chú ý tới Bae Soo Bin khi anh đảm nhận các vai diễn có nội tâm phức tạp trong phim truyền hình. Tác phẩm tiêu biểu của nam diễn viên có thể kể tới Truyền thuyết Jumong, Người thừa kế sáng giá, Thiên thần quyến rũ, Dong Yi, 49 Ngày... Hồi tháng 6, nam diễn viên trở lại màn ảnh với vai nam chính trong phim 19+ Graceful Friends (Hội bạn cực phẩm).