Bách Hóa Xanh vẫn bị thu hẹp dù mỗi cửa hàng thu 1,3 tỷ đồng/tháng

Tính đến hết quý I, số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh giảm 19 điểm so với giai đoạn cuối tháng 2 do chính sách đóng cửa hoặc thay thế các cửa hàng không hiệu quả.

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa cập nhật tình hình kinh doanh 3 tháng đầu năm nay. Trong quý kinh doanh đầu tiên của năm, Thế Giới Di Động ước tính doanh thu thuần đạt 26.990 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này mới đạt 20% kế hoạch doanh thu cả năm của doanh nghiệp là 135.000 tỷ đồng .

Chuỗi Điện Máy Xanh hiện chiếm gần 50% cơ cấu doanh thu của Thế Giới Di Động trong khi đó chuỗi ICT cùng tên (bao gồm TopZone) và Bách Hóa Xanh chiếm lần lượt 24,6% và 23,6%.

Tính riêng chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, tổng doanh thu lũy kế của hai chuỗi giảm 34% từ nền cơ sở rất cao của quý I/2022.

Nhìn chung, doanh thu hầu hết sản phẩm điện thoại và điện máy giảm 25-35%. Dòng sản phẩm máy tính bảng và laptop giảm mạnh khoảng 40-50% so với cùng kỳ.

Các sản phẩm ICT chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số từ kênh online của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Do đó doanh thu online cũng sụt giảm 40%.

Tuy nhiên, chuỗi dự kiến doanh số máy lạnh trong tháng 4 có thể tăng 20-30% so với cùng kỳ do cả nước sắp bước vào mùa nắng nóng.

CƠ CẤU DOANH THU CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Nhãn Thế Giới Di Động (gồm TopZone) Bách Hóa Xanh Điện Máy Xanh Khác Tỷ trọng doanh thu % 24.6 23.6 49.3 2.5

Với Bách Hóa Xanh, doanh thu quý I tăng 5% mặc dù chuỗi đã giảm 20% số điểm bán so với cùng kỳ. Đáng chú ý kênh online tăng trưởng tới 19%. Doanh thu bình quân tháng 3 đạt hơn 1,3 tỷ đồng /cửa hàng và dự kiến tiếp tục cải thiện trong tháng 4. Số lượng hoá đơn và sản lượng tiêu thụ đang duy trì ổn định nhưng giá trị hoá đơn sụt giảm, chỉ còn bằng 85% so với cùng kỳ do khách hàng thắt chặt chi tiêu.

Báo cáo cũng cho thấy số lượng cửa hàng Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh tiếp tục bị thu hẹp. Trong đó, Bách Hóa Xanh giảm 19 cửa hàng so với ghi nhận đến tháng 2 còn cửa hàng Thế Giới Di Động giảm 1.

Đáng chú ý tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục mở mới. Tuy vậy, các cửa hàng không hiệu quả sẽ được đóng và nếu cần cửa hàng khác sẽ mở thay thế.

Tại cuộc họp cổ đông, HĐQT tập đoàn cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng là nhân sự điều hành và vận hành chuỗi Bách Hóa Xanh thay ông Nguyễn Đức Tài.

Hiện chuỗi Thế Giới Di Động có 1.188 cửa hàng bao gồm 100 cửa hàng TopZone, 2.291 cửa hàng Điện Máy Xanh bao gồm 1.035 cửa hàng supermini. Công ty cũng có 1.710 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 510 nhà thuốc An Khang và 64 cửa hàng Ava Kids.

Năm ngoái, tập đoàn bán lẻ ghi nhận doanh thu thuần hơn 133.400 tỷ đồng , tăng 8% so với năm 2021. Mặt khác lợi nhuận sau thuế lại giảm 8% còn hơn 4.100 tỷ đồng . Đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm niêm yết tập đoàn chỉ hoàn thành 95% chỉ tiêu doanh thu và 65% chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch.