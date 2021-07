Bác tin học viên cơ sở cai nghiện Bố Lá bạo loạn, bỏ trốn

Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) bác thông tin học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá bạo loạn và bỏ trốn, đồng thời truy tìm người tung tin giả để xử lý.

Liên quan đến thông tin học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá (tỉnh Bình Dương) bạo loạn và bỏ trốn, tối 23/7, đại diện Công an huyện Phú Giáo cho biết thông tin này sai sự thật.

“Không có chuyện học viên cai nghiện bỏ trốn. Việc đăng tin sai ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chúng tôi đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để điều tra người đăng tin sai và sẽ xử lý”, vị đại diện nói thêm.

Ngoài ra, Công an huyện Phú Giáo khẳng định tình hình an ninh tại cơ sở cai nghiện Bố Lá được đảm bảo. Tuy nhiên, công an địa phương sẽ tăng cường các tổ tuần tra, bảo vệ cho cơ sở này, không để xảy ra tình trạng học viên trốn trại.

Các đơn vị công an tham gia bảo vệ cho cơ sở cai nghiện Bố Lá. Ảnh: Thanh Kiều.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại cuộc họp báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, phản bác thông tin 100% cán bộ, người lao động, học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá nhiễm Covid-19.

Theo đại tá Quyên, qua kết quả xét nghiệm RT-PCR có 18 cán bộ dương tính (trước đó kết quả test nhanh theo báo cáo của sở là 56 cán bộ). Ngoài ra, 450 học viên dương tính thông qua test nhanh cũng đã được xét nghiệm RT-PCR và đang chờ kết quả. Tuy nhiên, ông Quyên cho rằng số ca dương tính sẽ thấp hơn nhiều.