Bác tin 'Hà Nội án binh bất động toàn thành phố'

Sở TT&TT Hà Nội khẳng định thông tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày là tin giả. Cơ quan chức năng sẽ rà soát, xử lý tổ chức, cá nhân đăng thông tin này.

Ngày 20/8, mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung: "Sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày; ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày. Đúng 8h sáng thứ 2 tuần sau, án binh bất động toàn thành phố…".

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội, đây là thông tin sai sự thật.

Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Để tránh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP, Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội đang phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT rà soát các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý theo quy định.

Sở TT&TT cũng khuyến cáo người dân cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên.

Cơ quan này cũng lưu ý, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống; không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực.