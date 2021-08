Bác tài công nghệ tình nguyện chở nhu yếu phẩm thời dịch

Nhiều tài xế Be sẵn sàng vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm đến người khó khăn tại TP.HCM và Hà Nội.

Khi thiếu lương thực, thực phẩm, vật dụng y tế…, người dân có thể vào tính năng “Cần hỗ trợ” trên ứng dụng Be và điền thông tin liên lạc, nhu cầu cần giúp đỡ. Thông tin được ứng dụng điều phối đến các đơn vị tình nguyện cung cấp nhu yếu phẩm. Sau đó, tài xế Be khu vực lân cận nhanh chóng lên đường trao tặng người cần.

Thêm cánh tay giúp người khó khăn

Đường dây nóng 1900232345 cũng được ứng dụng làm kênh kết nối người cần hỗ trợ lẫn nhà hảo tâm muốn đóng góp. Sau 2 ngày, các kênh của Be ghi nhận gần 1.000 yêu cầu hỗ trợ.

Chị Đinh Thị Nga (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) là một trong những người đầu tiên nhận hỗ trợ từ bác tài Be. “Chồng tôi làm bốc vác lao lực, mắc bệnh về đường hô hấp. Tôi từng đưa chồng đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám nhưng không đủ tiền. Bản thân làm công nhân, gia đình nuôi hai con nhỏ, vừa lên TP.HCM ba tháng thì mắc kẹt vì dịch”, chị Nga kể.

Đang khó khăn, chị thấy đường dây nóng của Be và liên hệ thử. Tin vui đến khi gia đình chị được tiếp cuộc gọi và hỗ trợ ngay.

Từ thông tin ứng dụng chuyển đến, nhóm thiện nguyện “Người Việt thương nhau” chuẩn bị sẵn quà để tài xế Be gửi tặng người dân.

Là một trong những tài xế tham gia từ đầu chương trình, anh Nguyễn Anh Kiệt (Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Người nhận đồ thiết yếu rất mừng bởi đa phần ở khu phong tỏa, không thể ra ngoài. Khó khăn ai cũng có, nhưng hoạt động thiện nguyện này thì anh em rất sẵn lòng đi…”.

Hỗ trợ xử lý hơn 3.000 cuộc gọi sau 3 ngày

Không chỉ tiếp nhận thông tin từ người có nhu cầu, Be còn nhận trách nhiệm hỗ trợ xử lý thông tin yêu cầu giúp đỡ qua đường dây 1022 do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức. Các cuộc gọi nhỡ của người dân được hệ thống ghi lại. Tiếp đến, tổng đài viên của Be trực tiếp gọi điện cho từng trường hợp để ghi nhận, xác minh thông tin.

Sau 3 ngày triển khai, 3.000 trường hợp cần xác minh được đội ngũ tổng đài viên tình nguyện của Be xử lý. Trong đó, 80% là yêu cầu tiếp tế thực phẩm. Thông tin sẽ nhanh chóng chuyển đến nhóm hỗ trợ thực phẩm và vận chuyển, để hàng hóa đến người dân trong 1-2 ngày.

Theo ghi nhận của Be, 95% đơn hàng cứu trợ thực phẩm ở TP.HCM và 97% đơn hàng mẫu phẩm y tế ở Hà Nội đã giao thành công. Đây được đánh giá là tỷ lệ cao trong điều kiện di chuyển khó khăn và cần bảo đảm công tác phòng dịch.

Tài xế công nghệ nỗ lực giao hàng nhanh đến người cần hỗ trợ.

Hoạt động này nằm trong dự án “Tổng đài khẩn cấp tiếp nhận và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn thành phố. Dự án có sự chung tay của Thành đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, nhóm tình nguyện…

Để hoàn thiện quy trình hỗ trợ, Be ghi nhận đánh giá, phản hồi của người dân để việc đồng hành ngày càng chuyên nghiệp. Hiện tại, tỷ lệ phản hồi hài lòng đạt trên 95%.

Niềm vui thời dịch của tài xế là giao hàng kịp thời đến tay người dân.