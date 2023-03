Bác sĩ ở Quảng Ninh cứu bệnh nhân Trung Quốc nhiễm liên cầu khuẩn lợn

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh, vừa điều trị cho một bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn thoát nguy cơ tử vong.

Ths.BS Hoàng Thị Nhung, khoa Quốc tế và điều trị theo yêu cầu, thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân người Trung Quốc (52 tuổi) được chuyển điều trị từ Trung tâm y tế TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng tỉnh, sốt rét run trên 38 độ C, đau lưng thượng vị và hạ sườn phải lan ra sau lưng.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật do tắc sỏi ống mật chủ, chỉ định can thiệp đặt stent đường mật xử trí. Sau can thiệp, bệnh nhân vẫn xuất hiện cơn sốt rét run. Kết quả xét nghiệm cấy máu xác định bệnh nhân dương tính với liên cầu khuẩn lợn (tên khoa học là Streptococcus suis).

Các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa Ngoại - Truyền nhiễm - Quốc tế và điều trị theo yêu cầu, kết luận tình trạng nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn/nhiễm trùng đường mật.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị kháng sinh tích cực theo phác đồ tại khoa Quốc tế và điều trị theo yêu cầu. Sau 12 ngày điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, xét nghiệm chỉ số nhiễm trùng cải thiện, không để lại di chứng của viêm màng não.

Ths.BS Hoàng Thị Nhung, khoa Quốc tế và điều trị theo yêu cầu, cho biết: "Vi khuẩn này thường cư trú ở đường hô hấp trên, đặc biệt là ở mũi, đường tiêu hóa và sinh dục của lợn. Đường lây nhiễm có thể thông qua đường tiêu hóa xâm nhập vào cơ thể do người bệnh ăn tiết canh, thịt sống hoặc qua đường tiếp xúc với máu, dịch tiết, thịt lợn sống thông qua vết thương trầy xước từ da, niêm mạc của người".

Bệnh cảnh lâm sàng thường gặp là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não với biểu hiện đau đầu, sốt cao, nôn, suy giảm ý thức, tri giác lơ mơ, xuất hiện ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ vì liên cầu khuẩn lợn. Nếu không điều trị kịp thời, một số trường hợp nguy kịch có diễn tiến nhanh và nặng với biểu hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tử vong nhanh chóng. Di chứng viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn để lại khiến người bệnh có thể bị điếc, đau đầu…

Qua trường hợp này, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, lòng lợn và thịt lợn chưa được nấu chín, không ăn thịt lợn chết hoặc bị bệnh.

Người chăn nuôi và giết mổ thường xuyên tiếp xúc với dịch tiết, máu, thịt lợn sống cần thực hiện vệ sinh cá nhân, trang bị bảo hộ lao động, giữ tay không bị trầy xước và rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với lợn để tránh vi khuẩn xâm nhập. Nếu có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, buồn nôn, bạn cần phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn.

Người dân cũng cần cọ rửa chuồng gia súc thường xuyên, tẩy uế bằng dung dịch diệt khuẩn, xử lý phân hợp lý, tránh đào thải mầm bệnh ra ngoại cảnh…