Bác sĩ Nhà Trắng nhận mức lương lên đến 300.000 USD

Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm tiến sĩ Kevin O’Connor làm bác sĩ của Nhà Trắng. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, vị trí này do tiến sĩ Sean Conley đảm nhận.

Hiện Nhà Trắng chưa tiết lộ mức lương trả cho ông O’Connor cũng như các nhân viên chính phủ liên bang. Thông thường, vị trí bác sĩ Nhà Trắng sẽ nhận số tiền khoảng 100.000- 300.000 USD /năm.

Khoản thu nhập này phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm trình độ, kinh nghiệm, quy mô trách nhiệm và vị trí.

Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson. Ảnh: NPR.

Ronny Jackson - một trong những bác sĩ phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump - được trả tối thiểu 150.000 USD /năm, theo Washington Post. Ngoài ra, ông Jackson được hỗ trợ chi phí ăn ở khoảng 48.000 USD .

Theo ABC News, O’Connor từng là bác sĩ chính của ông Joe Biden hồi ông còn là phó tổng thống Mỹ năm 2009. Do đã quen biết từ lâu, việc tân Tổng thống Biden chọn lựa người chịu trách nhiệm chăm sóc mình suốt 2 nhiệm kỳ trước làm bác sĩ Nhà Trắng là chuyện bình thường, theo chia sẻ của một quan chức Nhà Trắng.

Theo tiến sĩ Lud Deppisch - tác giả của cuốn The White House Physician: A History from Washington to George W. Bush (tạm dịch: Bác sĩ Nhà Trắng: Lịch sử từ Washington đến George W. Bush), việc tổng thống bổ nhiệm bác sĩ riêng làm bác sĩ Nhà Trắng không có gì lạ lẫm. Tuy nhiên, ông chưa từng thấy người nào chọn bác sĩ đã chăm sóc họ hơn cả thập kỷ.

“Thật khó để đưa bác sĩ riêng đến thủ đô Washington làm việc vì hai lý do: Thứ nhất, mức lương rất tệ, thấp hơn thu nhập mà họ có thể kiếm được. Thứ hai, chăm sóc tổng thống ít biến động, không có gì đặc biệt. Thường chẳng có biến cố nào xảy ra”, ông nói.

Tính đến tháng 12/2020, mức lương trung bình của bác sĩ ở Mỹ là 280.000 USD /năm. Trong đó, bác sĩ tiết niệu kiếm được nhiều nhất với thu nhập lên đến 383.800 USD /năm.

Các bác sĩ tiết niệu Mỹ có thu nhập lên đến 383.000 USD /năm. Ảnh: Brian Hawkins.

Mặc dù bác sĩ Nhà Trắng không phải công việc quá hào nhoáng, vị trí này vẫn quan trọng và cần thiết. “Các bác sĩ phải thường xuyên ở gần tổng thống, gánh vác trách nhiệm to lớn trong việc đảm bảo sức khỏe cho vị nguyên thủ”, tiến sĩ Deppisch chia sẻ.

Bác sĩ Nhà Trắng là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho tổng thống Mỹ, gia đình tổng thống và các nhân viên trong Nhà Trắng. Bác sĩ Nhà Trắng đứng đầu một đội ngũ y bác sĩ, lập thành Đơn vị Y tế có trụ sở ở tầng một của Nhà Trắng.

Các bác sĩ Nhà Trắng có nhiệm vụ tháp tùng tổng thống mọi lúc mọi nơi, kể cả trên trực thăng Marine One và chuyên cơ Air Force One. Họ thường xuyên đi sau tổng thống vài bước, luôn mang theo túi xách y tế và sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Ở một số trường hợp, bác sĩ làm việc trong chính phủ Mỹ nhận được mức lương rất cao. Điển hình là Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia.

Năm 2019, bác sĩ Anthony Fauci nhận mức lương nhiều hơn cả ông Donald Trump và Mike Pence. Ảnh: Getty.

Với thu nhập hơn 417.000 USD /năm trong năm 2019, ông là quan chức nhận lương cao nhất trong tổng số 4 triệu nhân viên chính phủ liên bang của Mỹ, theo Forbes đưa tin.

Thu nhập của ông Fauci cao hơn mức lương 400.000 USD /năm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây cũng là mức lương cao hơn so với khoản tiền ông Mike Pence từng nhận được trên cương vị phó tổng thống - khoảng 235.100 USD trong năm 2019.