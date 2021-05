Bác sĩ Nepal cảnh báo nguy cơ bệnh nhân Covid-19 chết trên đường phố

Tại một bệnh viện khác do chính phủ điều hành, bệnh nhân Covid-19 nằm trên giường đặt ngoài hiên bệnh viện và được nối với bình oxy. Họ may mắn hơn so với những người bị từ chối vì không đủ chỗ hoặc thiết bị. Ảnh: AP.