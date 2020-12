Bác sĩ giúp bé trai tăng 18 cm sau hơn một năm

Sau hơn một năm điều trị bằng hormone tăng trưởng và tuyến yên, bé trai 14 tuổi ở Bình Phước cao thêm 18 cm.

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Khánh Chi, khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết, bé trai N.M.T. (14 tuổi, ngụ tại Bình Phước), nhập viện với cân nặng 33 kg, cao 135 cm. So với chuẩn chiều cao trung bình, bé thiếu đến 28 cm.

Thấy con trai quá thấp bé so với các bạn cùng lớp, mẹ bé T. đã đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương và được tư vấn sử dụng thêm các loại sữa bổ sung canxi, thực phẩm chức năng giúp tăng chiều cao. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị thấy chiều cao của bé vẫn không được cải thiện.

Lo lắng về sức khỏe của con, chị đưa bé đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Dinh dưỡng -Tiết chế phối hợp chẩn đoán và xác định bé bị thiếu hụt hormone tăng trưởng trầm trọng do suy tuyến yên toàn bộ.

Bé trai có chiều cao phù hợp với độ tuổi sau khi được điều trị với bác sĩ chuyên khoa Nội tiết. Ảnh: Nam Phương.

Tháng 2/2019, các bác sĩ bắt đầu tiêm hormone tăng trưởng đồng thời bổ sung các hormone tuyến yên cho bé. Đến giữa tháng 9 năm nay, chiều cao của bé tăng hơn 18 cm, đạt hơn 153 cm.

Bác sĩ Chi co biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ như thể tạng kém, suy dinh dưỡng, các bệnh lý dị tật bẩm sinh, rối loạn di truyền hoặc nhiễm sắc thể (thiếu GH, loạn sản xương…). Trẻ bị suy thận mạn, các bệnh lý nội tiết như suy giáp, thiếu hormone tăng trưởng, suy tuyến yên… Bên cạnh đó, bệnh có thể do bẩm sinh hoặc do chấn thương đầu nặng, u não, nhiễm trùng dạng viêm màng não và viêm não. Nhiều trường hợp không xác định được nguyên nhân.

Tiến sĩ Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết tốc độ tăng trưởng sẽ dừng khi xương được 14-15 tuổi ở bé trai và 15-16 tuổi ở bé gái. Lúc này các sụn xương sẽ đóng lại, việc điều trị hormone tăng trưởng sẽ không còn tác dụng.

Tỷ lệ thiếu hormone tăng trưởng ước tính chỉ chiếm khoảng 1/4.000 - 1/10.000 trẻ. Nhưng đây lại là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến chậm tăng trưởng.

Để điều trị và cải thiện chiều cao hiệu quả, trẻ cần được phát hiện thiếu hormone tăng trưởng ngay khi tuổi còn nhỏ. Việc tầm soát, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời ở “giai đoạn vàng” sẽ giúp cải thiện quá trình thúc đẩy tăng chiều cao cho trẻ.

Nếu bỏ qua “giai đoạn vàng” phát triển, việc điều trị sẽ không còn tác dụng, trẻ sẽ thấp hơn nhiều so với chiều cao lẽ ra có thể sẽ đạt được khi trưởng thành. Điều này có thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cũng như tâm lý sau này của trẻ.

Vì vậy, phụ huynh nên liên tục theo dõi tốc độ tăng trưởng của con theo biểu đồ tăng trưởng. Nếu thấy chiều cao của con thấp hơn trung bình, nên đưa trẻ đến khám chuyên khoa Nội tiết và Nhi để được tầm soát.