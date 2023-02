Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn sau điều trị bệnh viêm gan

Sau điều trị viêm gan, nhiều bệnh nhân chủ quan và lơ là theo dõi, thậm chí tiếp tục uống rượu, bia.

Thực tế, nhiều trường hợp tổn thương gan vẫn âm thầm diễn tiến thành bệnh gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan.

80% viêm gan siêu vi chuyển thành ung thư, xơ gan

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2020, Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về tỷ lệ tử vong do ung thư gan, chủ yếu do thói quen uống nhiều rượu, bia và chưa kiểm soát được nạn viêm gan siêu vi (B, C). Mỗi năm, Việt Nam có 122.000 ca tử vong do ung thư, dẫn đầu là ung thư gan khi chiếm hơn 1/5.

Đặc thù của ung thư gan là diễn biến thầm lặng, khó chẩn đoán, thường phát hiện vào giai đoạn trễ nên chữa trị kém hiệu quả. Do đó, mỗi năm có 26.000 ca ung thư gan mới, trong đó 25.000 trường hợp tử vong. Các bác sĩ thường dặn dò bệnh nhân viêm gan chữa trị dứt điểm và phòng ngừa tái phát, nếu không 80% sẽ chuyển thành xơ gan, ung thư.

Dù vậy, bác sĩ CKII Võ Ngọc Bích - khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) - cho biết đa số bệnh nhân không tuân thủ quy trình điều trị. Mới đây, một trường hợp bệnh nhân nam 56 tuổi (TP.HCM) tình cờ phát hiện u gan khi đến khám sức khỏe tổng quát tại AIH. Khai thác tiền sử, ông từng điều trị khỏi viêm gan B vào 5 năm trước, song lại chủ quan không tiếp tục theo dõi, thậm chí còn uống rượu bia. Khối u đã hơn 10 cm nhưng người bệnh vẫn chưa có triệu chứng, chỉ tức nhẹ vùng hạ sườn phải khi tập thể dục.

Các bác sĩ chuyên khoa Gan mật tụy rất dễ gặp trường hợp ung thư gan mà triệu chứng chỉ xuất hiện khi u đã lớn, di căn xa, kèm xơ gan nặng. Do đó, bác sĩ Bích khuyến cáo mọi người nên tầm soát ung thư gan sau 35 tuổi. Riêng người viêm gan cần khám định kỳ mỗi 3-12 tháng, tùy theo chỉ định bác sĩ. Các kỹ thuật hình ảnh tầm soát u gan gồm siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp điện toán MSCT scan, chụp cộng hưởng từ MRI, xét nghiệm đặc hiệu viêm gan siêu vi, xét nghiệm chất đánh dấu ung thư gan.

Ngoài ra, AIH có thêm bộ 3 xét nghiệm kết hợp dấu ấn AFP, AFP-L3, PIVKA II và DCP mới nhất hiện nay, giúp tầm soát sớm ung thư gan khi khối u nhỏ 1-2 cm, với độ đặc hiệu cao trên 90% chỉ sau một lần lấy máu. Từ đó, bệnh nhân có cơ hội được chẩn đoán sớm, tăng thời gian sống 5 năm từ dưới 10% lên 70%.

Phác đồ điều trị ung thư gan theo tiêu chuẩn Mỹ

Bác sĩ Bích cho biết có nhiều phương pháp điều trị ung thư gan tùy theo giai đoạn phát hiện bệnh như phẫu thuật (ghép gan, cắt gan), không phẫu thuật với hủy u tại chỗ (bằng sóng cao tần RFA, vi sóng MVA), can thiệp nội mạch, truyền hóa chất qua động mạch, hóa trị trúng đích, xạ trị. Các kỹ thuật này đều cập nhật tiến bộ y học thế giới, song chọn kỹ thuật nào, kết hợp ra sao thì cần hội chẩn trước mổ.

Tại AIH, hội chẩn liên chuyên khoa cho ung thư gan là bắt buộc. Các bác sĩ lên phác đồ điều trị cá nhân hóa tốt nhất cho người bệnh theo hướng dẫn chuẩn của mạng lưới Ung thư Quốc gia Mỹ (NCCN). Sau đó, bác sĩ nội khoa sẽ liên tục theo dõi và nhắc nhở bệnh nhân viêm gan đi tầm soát định kỳ.

Tiêu hoá - Gan mật là một trong năm chuyên khoa mũi nhọn bên cạnh Sản phụ khoa, Nhi - Sơ sinh, Ngoại Tổng quát và Thận niệu - Nam khoa. AIH cung cấp đầy đủ dịch vụ thăm khám, tầm soát và điều trị với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài gói khám tổng quát, AIH đặc biệt thiết kế gói tầm soát ung thư chuyên sâu, ứng dụng các kỹ thuật sàng lọc ung thư hàng đầu thế giới, nhằm phát hiện sớm khi chưa có triệu chứng và tăng hiệu quả điều trị.

Vừa qua, trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2 với Johns Hopkins Medicine International, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật tiêu hoá - gan mật tuỵ” với sự tham gia của các bác sĩ đến từ Mỹ và hơn 200 bác sĩ hàng đầu Việt Nam. Trong đó, ung thư gan là chủ đề chính được thảo luận. Sắp tới, AIH sẽ tiếp tục tiếp cận và nhận hỗ trợ từ Johns Hopkins Medicine trong đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật và công nghệ khám, điều trị nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

