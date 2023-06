Bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng tim mạch khi trời nắng nóng

Tiếp xúc với nhiệt độ cao không chỉ làm tăng nguy cơ kiệt sức và đột quỵ do nhiệt, chúng còn có thể gây gánh nặng cho sức khỏe tim mạch.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ 11h-14h hàng ngày. Ảnh: Hoàng Giám.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 31/5- 1/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C. Một số nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp.

Nhiệt độ khắc nghiệt làm tăng nguy cơ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt với người mắc các bệnh lý mạn tính, bao gồm bệnh về tim mạch.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng tim mạch như thế nào?

Theo Trung tâm Phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC), ở quốc gia này, hàng năm, sự tương tác của nhiệt độ cao và bệnh tim mạch góp phần gây nên khoảng 1/4 số ca tử vong liên quan nhiệt. Nhiệt độ càng cao thì mối đe dọa càng lớn.

Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Circulation đã đánh giá tỷ lệ tử vong do tim mạch trong 7 năm ở Kuwait (Tây Á) nơi nhiệt độ ban ngày có thể đạt tới trên 40 độ C trong những tháng nóng nhất. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa nhiệt độ tăng và nguy cơ tử vong do tim mạch, hầu hết xảy ra trong khoảng nhiệt độ từ 35 độ C đến 43 độ C.

Tiếp xúc với nhiệt độ cao không chỉ làm tăng nguy cơ kiệt sức và đột quỵ do nhiệt, chúng còn có thể gây gánh nặng cho sức khỏe tim mạch. Nó tạo áp lực lên hệ tim mạch bởi tình trạng mất nước qua mồ hôi và nhiệt độ cao khiến nhịp tim tăng đáng kể. Tim phải làm việc nhiều hơn. Điều này có thể làm tăng nguy cơ gây nên các cơn đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều) và thậm chí là suy tim.

Tiếp xúc với nhiệt độ cao không chỉ làm tăng nguy cơ kiệt sức và đột quỵ do nhiệt, chúng còn có thể gây gánh nặng đặc biệt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Arrajol.

Cách giảm khó chịu khi trời nóng

Nhiệt độ cao ảnh hưởng đa số mọi người, đặc biệt người có vấn đề về tim mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh liên quan nhiệt và phải nhập viện. Vì vậy, đối với nhóm bệnh nhân này, điều quan trọng là cần cố gắng tuân theo các chiến lược cơ bản để giữ mát, bao gồm:

Người bệnh nên theo dõi dự báo thời tiết để biết được thời điểm đặc biệt nắng nóng và nên ở trong nhà vào những ngày đó. Nếu nhiệt độ trong nhà quá nóng, bạn có thể đến các cơ sở y tế hoặc bất cứ nơi nào gần nhất có điều hòa không khí.

Nếu bạn bắt buộc phải đi ra ngoài, buổi tối và sáng sớm thường là thời điểm mát mẻ nhất trong ngày. Hãy nghỉ ngơi trong bóng râm bất cứ khi nào có thể.

Khi ở bên ngoài, bạn nên cố gắng uống một ngụm nước (khoảng 20 ml) mỗi 20 phút. Hãy đặt hẹn giờ để nhắc nhở bạn. Nếu bị suy tim, bạn hãy hỏi bác sĩ nên uống bao nhiêu chất lỏng hàng ngày bởi chúng có thể tích tụ và gây phù nề. Nếu dùng thuốc lợi tiểu, bạn nên tư vấn bác sĩ để biết nên uống bao nhiêu trong thời tiết nắng nóng.

Người bệnh nên tránh uống nước ngọt có ga hoặc nước ép trái cây và hạn chế rượu. Nước ngọt có ga và nước ép trái cây có thể làm chậm quá trình hấp thu nước từ hệ thống tiêu hóa vào máu. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra uống quá nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ do nhiệt trong thời tiết oi bức.

Bên cạnh đó, cháy nắng ảnh hưởng khả năng hạ nhiệt của cơ thể và làm tăng tình trạng mất nước. Hãy đội mũ rộng vành, đeo kính râm và mặc quần áo nhẹ, sáng màu, rộng rãi. Ngoài ra, thoa nhiều kem chống nắng phổ rộng hoặc kem chống tia UVA/UVB, có SPF 30 trở lên cho tất cả vùng da tiếp xúc với nắng 30 phút trước khi ra ngoài. Bạn cũng nên bôi lại mỗi giờ sau khi ra ngoài.

Người mắc bệnh lý tim mạch cũng cần lưu ý triệu chứng trở nên nặng hơn (khó thở, đau tức ngực, hồi hộp trống ngực, thậm chí ngất) trong những ngày nắng nóng. Lúc này, bạn cần phải đến ngay cơ sở y tế để phát hiện nhanh chóng và xử trí kịp thời các nguy cơ tai biến có thể xảy ra, tránh để lại hậu quả nặng nề.