Bác sĩ bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ ra sách về dịch Covid-19

Thông tin bác sĩ bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci, hiện 80 tuổi, sẽ ra mắt cuốn sách Expect the Unexpected: Ten Lessons on Truth, Service, and the Way Forward đã được tiết lộ ngày 1/6. Cuốn sách sẽ được nhà sách National Geographic Books giới thiệu vào ngày 2/11. Ảnh: Amazon. Chi tiết thỏa thuận của bác sĩ Fauci với nhà xuất bản chưa được công khai, vì vậy chưa rõ ông nhận được bao nhiêu khi đồng ý xuất bản cuốn sách này. Hai trang bán hàng trực tuyến hàng đầu Barnes & Noble và Amazon đã giới thiệu cuốn sách 80 trang này trên trang web của họ và độc giả có thể đặt trước với giá 18 USD . Cuốn sách này, cùng với một dự án phim khác do Disney hỗ trợ, cho thấy Fauci sẽ tiếp tục là một nhân vật nổi bật của công chúng ngay cả sau khi đại dịch kết thúc. Bác sĩ Fauci hiện cũng là nhân viên liên bang được trả lương cao nhất nước Mỹ, nhận được 417,608 USD /năm trên cương vị giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID). Trong khi đó, Tổng thống Mỹ được trả 400,000 USD /năm. Cuốn sách này tổng hợp các cuộc phỏng vấn mà ông đã thực hiện trong suốt 34 năm làm giám đốc NIAID. Bác sĩ Fauci đã có hơn ba thập kỷ đối phó với một số căn bệnh nguy hiểm như AIDS, Ebola hay Covid-19. Ảnh: New York Times. Phần giới thiệu tổng quát về cuốn sách được viết: "Trước khi trở thành gương mặt đại diện cho lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của Nhà Trắng và là bác sĩ đáng tin cậy nhất của Mỹ, bác sĩ Fauci đã cống hiến ba thập kỷ cho dịch vụ công. Những người muốn sống một cuộc sống nhân ái và có mục đích cao cả hơn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng từ quan điểm độc đáo của ông về khả năng lãnh đạo, mong đợi những điều bất ngờ và luôn tìm thấy niềm vui trong những thời điểm khó khăn…Những phản ánh nghiêm túc từ các trang sách cũng đưa ra một thông điệp chung về cách đi đầu trong thời kỳ khủng hoảng và giữ vững sự kiên cường khi đối mặt với những thất vọng và trở ngại". Trước đó, một cuốn sách ảnh dành cho trẻ em về vị bác sĩ này, có tên Dr. Fauci: How a Boy from Brooklyn Became America's Doctor, cũng đã được thông báo phát hành ngày 28/6 tới. Công nương Kate ra mắt sách ảnh về Covid-19 Cuốn sách ảnh mới sẽ mang đến những câu chuyện sống động và thấm thía trong cuộc sống của người Anh giữa đại dịch Covid-19.