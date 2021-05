Bạc Liêu phạt 36 người không đeo khẩu trang

Vì sao không còng tay nghi phạm bắn chết 2 người?

0 67

Công an Nghệ An lý giải nghi phạm đã được trấn an, tâm lý ổn định và hoàn toàn hợp tác nên không gây nguy hiểm khi dẫn giải từ nhà ra xe đặc chủng gần đó.