Bắc Kinh thắt chặt an ninh trước thềm Đại hội XX

An ninh ở ga tàu và sân bay Bắc Kinh được tăng cường, hơn một triệu tội phạm bị bắt giữ, nhiều dịch vụ phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt hơn, đảm bảo an ninh cho Đại hội đảng XX.

China Daily đưa tin hồi cuối tháng 9 rằng Bộ Công an Trung Quốc kể từ cuối tháng 6 đã triển khai “Chiến dịch 100 ngày” trên toàn quốc nhằm trấn áp tội phạm và cải thiện an ninh công cộng.

Kể từ đó, cơ quan này đã giám sát việc xử lý 309 vụ án lớn, trong đó 287 vụ án đã giải quyết xong. Khoảng 640.000 vụ án hình sự hoàn thành, 1,4 triệu nghi phạm bị bắt giữ, và 7.440 địa điểm có vấn đề về an ninh đã được chấn chỉnh.

An ninh thắt chặt

Việc di chuyển ra và vào Bắc Kinh, cũng như dịch vụ chuyển phát đã bị hạn chế do các lo ngại về an ninh. Biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn đã được triển khai ở thủ đô, đặc biệt là khi đại hội quan trọng nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc trong vòng một thập kỷ sắp khai mạc chỉ trong vài ngày tới.

Qiu Baoli, người đứng đầu văn phòng quản lý an ninh công cộng của Bộ Công an, cho biết hoạt động đặc biệt đặt "nền tảng vững chắc" để đảm bảo an ninh cho Đại hội đảng XX, dự kiến ​​khai mạc vào ngày 16/10, theo Financial Times.

Những đoàn đại biểu từ nhiều khu vực của Trung Quốc đã đến Bắc Kinh hôm 13/10 để chuẩn bị tham dự Đại hội đảng Cộng sản lần thứ XX. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông nói thêm cuộc truy quét được thực thi bằng "nắm đấm sắt" đã nâng cao "hạnh phúc và an toàn cho người dân".

Nỗ lực an ninh được thắt chặt ở một số khu vực. Tại sân bay chính ở Bao Đầu, một thành phố ở Nội Mông, nhân viên an ninh cảnh giác cao độ và được đào tạo thêm để rà soát vật dụng bị cấm trên người du khách.

Tại Bắc Kinh, mạng lưới an ninh xung quanh địa điểm nhạy cảm được đặc biệt tăng cường, bao gồm Đại lễ đường Nhân dân - nơi tổ chức đại hội, và khách sạn Kinh Tây - nơi hàng nghìn đại biểu sẽ lưu trú.

Dịch vụ trong thủ đô căng thẳng

Mạng lưới hậu cần gặp áp lực sau khi các công ty bưu chính được lệnh kiểm tra bổ sung và khử trùng bưu kiện giao ở thủ đô cùng những khu vực khác trong thời gian từ đầu tháng cho đến khi đại hội bế mạc. Quan chức an ninh cũng sẽ kiểm tra bổ sung ở các doanh nghiệp.

Taobao, nền tảng thương mại điện tử do Alibaba sở hữu, cảnh báo rằng “tất cả dịch vụ hậu cần chuyển phát nhanh trong và ngoài Bắc Kinh đều chịu ảnh hưởng đáng kể”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 18/10/2017. Ảnh: Reuters.

"Bạn không thể gửi đi một số loại hàng nhất định từ Bắc Kinh và sẽ không thể nhận một số gửi đến từ bên ngoài Bắc Kinh vào lúc này", một nhân viên giao hàng tại SF Express, công ty chuyển phát nhanh lớn của Trung Quốc, nói với Reuters hồi tháng 9.

Zero Covid được siết chặt

Nhân viên làm việc tại doanh nghiệp nhà nước lớn ở Bắc Kinh cũng được thông báo hủy kế hoạch di chuyển ra khỏi thành phố vào tháng 10.

Bắc Kinh đang thực hiện biện pháp an ninh nghiêm ngặt, kết hợp với việc liên tục xét nghiệm Covid-19 hàng loạt và phong tỏa cục bộ ngay khi phát hiện ca nhiễm theo chính sách Zero Covid-19.

Sau khi rời thủ đô trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh tuần trước, một luật sư giấu tên nói mình đã trở thành một trong số hàng nghìn người bị đánh dấu trong ứng dụng sức khỏe cá nhân là đối tượng có nguy cơ lây lan Covid-19.

Hàng rào phong tỏa một khu dân cư ở Thượng Hải, ngày 29/3. Ảnh: Reuters.

Người này đã có thể trở lại sau khi nộp giấy tờ cho quan chức y tế chứng minh cư trú ở Bắc Kinh và khi ủy ban đảng của khu phố chấp thuận.

Người lao động nhập cư, không có hộ khẩu tại Bắc Kinh, có ít cơ hội vượt qua các cuộc kiểm tra an ninh hơn.

“Cô bảo mẫu của gia đình tôi rời Bắc Kinh để thăm nhà trong kỳ nghỉ. Giờ cô ấy không thể trở về được”, mẹ của bé trai một tuổi cho biết.

Một số chuyên gia hy vọng đại hội đảng sẽ đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược Zero Covid-19 của Trung Quốc.

Nhưng People’s Daily hôm 12/10 nói rằng chính sách này là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của 1,4 tỷ người dân cả nước, nhấn mạnh ưu tiên của Bắc Kinh trong việc kiểm soát sự bùng phát của Covid-19.