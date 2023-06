Bắc Kinh khuyến cáo cư dân ở trong nhà

Trước đó, hôm 22/6, Bắc Kinh ghi nhận nhiệt độ lên tới 41,1 độ C - lập kỷ lục mới về nhiệt độ trong tháng 6 - vượt qua mốc kỷ lục 40,6 độ C tháng 6/1961. Con số này chỉ thấp hơn mức lịch sử 41,9 độ C mà Bắc Kinh từng ghi nhận tháng 7/1999.