Bắc Giang phong tỏa thêm 3 khu vực sau khi ghi nhận 16 ca Covid-19

UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế và giãn cách xã hội tại 2 huyện Việt Yên và Bắc Giang sau khi ghi nhận 16 ca dương tính với nCoV.

Tại huyện Lạng Giang, từ 5h ngày 9/5, cơ quan chức năng cách ly y tế toàn bộ thôn Đồng Thuỷ (xã Hương Sơn). Ngoài ra toàn bộ xã Hương Sơn, xã Quang Thịnh và thị trấn Kép sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tại huyện Việt Yên, từ 13h hôm nay, xóm 6 và xóm 7 thuộc tổ dân phố My Điền 2 (thị trấn Nếnh) sẽ bị cách ly tế hoàn toàn. Ngoài ra, tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3 (thị trấn Nếnh) cũng sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Lực lượng chức năng phường Dĩnh Kế lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại tổ dân phố Phú Mỹ 3. Ảnh: Đoàn Thanh niên phường Dĩnh Kế.

Thời gian thực hiện các biện pháp chống dịch trên sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang vào trưa 9/5, Sở Y tế Bắc Giang cho biết đến 12h cùng ngày đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân được ghi nhận tại 2 ổ dịch, trong đó thôn Phương Lạn 3 (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) có 4 ca và Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam ở KCN Vân Trung có 12 ca.

Toàn tỉnh rà soát được 251 trường hợp F1 và 241 trường hợp F2. Tuy nhiên, do lịch trình di chuyển của các ca bệnh liên tục đến nhiều nơi nên số người có yếu tố dịch tễ rất đông và chưa truy vết được đầy đủ.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty TNHH ShinYoung tạm dừng hoạt động, thông báo công nhân nghỉ làm trong 3 ngày để phục vụ công tác điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Tại buổi kiểm tra trực tiếp vào sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cũng phê bình một số cơ quan liên quan như Ban quản lý các KCN, UBND huyện Việt Yên và Sở Y tế Bắc Giang do chậm trễ, lúng túng trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Shin Young Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị không để lặp lại tình trạng trên. Các cơ quan liên quan cần tích cực phối hợp trong điều tra, truy vết thần tốc. Trước mắt cần tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả hơn 3.000 công nhân của công ty này.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 1.300 người đi từ Bệnh viện K; gần 120 trường hợp từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trở về. Từ 29/4 đến 6h ngày 9/5, cả nước ghi nhận 256 ca mắc Covid-19 tại 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội đang là ổ dịch lớn nhất với 100 ca bệnh.