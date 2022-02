Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có thể xảy ra mưa tuyết

Khu vực phía bắc ngày 6/2 có mưa rào và dông, trời rét. Riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây kết hợp với không khí lạnh, ngày và đêm 6/2, Bắc Bộ mưa rào và dông, trời rét đậm, vùng núi và trung du rét hại.

Nhiệt độ nơi đây từ 11 đến 14 độ C, vùng núi là 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Cảnh báo rủi ro thiên tai do rét hai ở cấp độ 1.

Các tỉnh phía bắc rét đậm, rét hại ngày 6/2. Ảnh: Quỳnh Trang.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, khu vực phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa và mưa rào, trời rét. Nhiệt độ cao nhất khu vực phía bắc là 17-20 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Còn ở khu vực phía nam, nhiệt độ cao nhất rên 20 độ C, thấp nhất 15-18 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, thấp nhất 19-22 độ C. Riêng phía nam đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, thấp nhất 22-24 độ C.

Tây Nguyên ít mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, thấp nhất 16-19 độ C.

Nam Bộ ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C. Riêng tại TP.HCM, khu vực cao nhất 32-34 độ C, thấp nhất 23-25 độ C.