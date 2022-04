Babymall & Care - địa chỉ mua đồ chất lượng cho mẹ và bé

Với đa dạng mặt hàng cho mẹ và bé, Babymall & Care là địa chỉ mua sản phẩm bỉm, sữa, đồ dùng cho trẻ sơ sinh… được nhiều khách hàng tin tưởng.

Với mong muốn dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho con, chị Vương Ánh Vy - Founder chuỗi cửa hàng Babymall & Care - đã mày mò, tìm hiểu những sản phẩm giúp việc chăm con trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Thương hiệu Babymall & Care ra đời vào năm 2013, mang theo tâm huyết của chị. Chuỗi cửa hàng này mang đến những sản phẩm uy tín và chất lượng cho trẻ nhỏ và mẹ bầu.

Hiện nay, Babymall & Care phân phối và kinh doanh các sản phẩm dành cho mẹ và bé. Khách hàng có thể tham khảo nhiều mặt hàng từ sữa, đồ ăn dặm, áo quần cho bé, vitamin đến đồ dùng, thiết bị chăm con cho mẹ bỉm. Hệ thống mang đến đa dạng mặt hàng của những thương hiệu uy tín, với giá cả hợp lý và dịch vụ tận tình.

Babymall & Care hiện có mặt tại TP.HCM và Hà Nội.

Babymall & Care hoạt động theo phương châm “Your concern is our concern - Sự bận tâm của bạn cũng là nỗi bận tâm của chúng tôi”. Xuất phát từ sự đồng cảm và thấu hiểu, hệ thống mang đến những giải pháp hữu ích để các mẹ chăm con toàn diện. Điểm khác biệt của thương hiệu là không đẩy mạnh bán hàng khi thiếu am hiểu sản phẩm. Mỗi mặt hàng đều được kiểm tra chất lượng, hiệu quả sử dụng và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mẹ và bé.

“Chúng tôi tâm niệm chăm sóc từ tâm, với mong ước có thể trở thành bạn đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình nuôi dạy con mỗi ngày”, đại diện Babymall & Care cho biết.

Babymall & Care mang đến những sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ. Với phương châm đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu, các mặt hàng có mức giá cạnh tranh, phù hợp túi tiền khách hàng.

Khách hàng hài lòng khi mua sắm tại hệ thống.

Ngoài các sản phẩm chất lượng, Babymall & Care còn có kênh đánh giá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm mang tên Nhật Ký Của Vy. Tại đây, mẹ bỉm có thể thoải mái chia sẻ thông tin và trao đổi về phương pháp đậu thai, kế hoạch bảo hiểm thai sản hay tiêm phòng trước khi sinh… Đây là kênh cung cấp kiến thức và trao đổi kinh nghiệm hữu ích với những mẹ mang thai lần đầu.

Hệ thống Babymall & Care có đa dạng sản phẩm, từ sữa, đồ ăn dặm, đồ dùng cho bé, vitamin... đến thiết bị chăm con.

Babymall & Care hiện có 3 chi nhánh ở miền Bắc và miền Nam. Tại Hà Nội, khách hàng có thể mua sản phẩm mẹ và bé tại 19 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm. Tại TP.HCM, hệ thống có hai cửa hàng tại 204A Hoàng Diệu, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức và 17 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Trong thời gian tới, hệ thống tập trung chiến lược tăng số lượng chi nhánh tại nhiều tỉnh thành, giúp khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm. Đồng thời, đơn vị này cũng tập trung nâng cao những giá trị cốt lõi gồm “tín - tâm - tốc”: Đề cao uy tín; nỗ lực đảm bảo sự hài lòng và chăm sóc khách hàng bằng cái tâm; đảm bảo tốc độ, phục vụ nhanh chóng.

Babymall & Care quy tụ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tâm. Không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đổi mới, đội ngũ nhân viên hướng đến thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng. Thương hiệu kỳ vọng trở thành điểm đến của người tiêu dùng thông thái, nhận được sự yêu mến của khách hàng toàn quốc.