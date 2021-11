Ba vũ công nổi tiếng như ngôi sao

Đặc biệt, vũ đạo Hey Mama do Noze dàn dựng tại Street Woman Fighter đã gây sốt trên mạng xã hội, thu hút nhiều thần tượng Kpop như Han Gyul (BAE173), Dong Han và Yo Han (WEi), Shin Dong (Super Junior)... tham gia cover. Gần đây, My Daily đưa tin Noze nhận được 9 hợp đồng quảng cáo mới, mỗi hợp đồng trị giá khoảng 130.000 USD - mức thù lao tăng gấp 80 lần so với trước khi cô xuất hiện trên Street Woman Fighter. Sự thay đổi ấn tượng này giúp Noze được truyền thông Hàn Quốc đặt biệt danh "Lọ Lem ngành quảng cáo".