Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình; là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII. Ông từng giữ các chức Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Công an. Từ tháng 4/2016, ông là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10h05 ngày 21/9/2018.

Vợ: Nguyễn Thị Hiền