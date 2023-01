Bà tự uốn tóc cho cháu trai 3 tuổi ăn Tết

Ngày 19/1, đoạn clip ghi lại quá trình người bà uốn tóc cho cháu trai để kịp ăn Tết Nguyên đán khiến cộng đồng mạng Trung Quốc thích thú, South China Morning Post đưa tin.

Theo Star Video, một cụ bà 59 tuổi giấu tên sống tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, đã nhận lời thiết kế kiểu tóc xoăn afro cho đứa cháu 3 tuổi.

Trước đó, bố mẹ cậu bé thống nhất cho con đến cửa tiệm để tạo phong cách độc đáo đón năm mới. Tuy nhiên, khi phát hiện hàng chục người đang xếp hàng trước salon tóc, gia đình nhỏ buộc phải từ bỏ ý định ban đầu.

Hai vị phụ huynh trẻ tuổi chuyển sang nài nỉ mẹ của mình, người vốn là chủ một tiệm tóc có tiếng tại địa phương cách đây 30 năm. Dù tỏ thái độ hơi cáu kỉnh, bà vẫn gật đầu trước đề nghị này.

Trong video, người phụ nữ 59 tuổi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như thuốc uốn, khăn trùm và nhiều cuộn lô làm xoăn. Cậu bé bày tỏ thái độ hợp tác khi được bà choàng khăn và bắt đầu các thao tác xử lý tóc.

Ban đầu, vì lô cuốn không được làm nóng đúng cách, mái tóc của đứa trẻ vẫn chưa có gì thay đổi.

Người bà vội sắm một chiếc máy uốn tóc mới trị giá 6 nhân dân tệ để xử lý tình huống. Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, cháu trai đã có mái tóc xoăn tít.

Sau khi hoàn thành, bà chủ động đăng tải video lên mạng xã hội để chia sẻ thành quả.

Quá trình “làm đẹp” nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem cùng bình luận khen ngợi.

“Đứa bé thật dễ thương với mái tóc mới. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp của cả gia đình”, một người nói.

“Nhờ dịp này, hai bà cháu chắc chắn sẽ thân thiết, quý mến nhau hơn rất nhiều”, tài khoản khác chia sẻ.

