Bà Trương Thị Việt Hà cung cấp bằng chứng tố cáo YouTuber Long Ngô

Trong buổi làm việc với Công an huyện Trảng Bom, bà Trương Thị Việt Hà đã cung cấp thêm nhiều đoạn clip tố cáo YouTuber Long Ngô bôi nhọ, xúc phạm mình.

Ngày 13/3, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang điều tra đơn của bà Trương Thị Việt Hà (ngụ quận 3, TP.HCM) tố cáo YouTuber Long Ngô (tức Ngô Thanh Long, ngụ huyện Trảng Bom) về hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà trên mạng xã hội.

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà Trương Thị Việt Hà đã cung cấp thêm một USB chứa những clip mà bà cho rằng YouTuber Long Ngô đã xúc phạm bà trên mạng.

Trước đó, bà Hà từng nhiều lần gửi đơn tố cáo YouTuber lên Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM, Bộ Công an. Đơn của bà Hà sau đó được chuyển đến Công an huyện Trảng Bom thụ lý.

Theo đơn tố cáo, bà Hà cho rằng bản thân không quen biết YouTuber Long Ngô. Tuy nhiên, YouTuber này thường xuyên Livestream hát hò, bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà với những lời lẽ thô tục, bịa đặt đời tư cá nhân của nguyên đơn.

Bà Hà cho rằng hành vi của ông Long đã được thực hiện nhiều lần, điển hình là việc ông Long từng bị xử phạt hành chính bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương với số tiền 7,5 triệu đồng, vì đưa ra những thông tin vu khống, sai lệch.

Do đó, nguyên đơn đề nghị công an xử lý YouTuber này theo đúng quy định pháp luật, đồng thời gỡ các bài nói về sai sự thật trên các trang mạng xã hội, công khai xin lỗi, đăng bài cải chính.