Ba trường công bố thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi của Bộ Công an

ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) và ĐH An ninh nhân dân là các trường đã thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi của Bộ Công an.

Theo đó, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi của Bộ Công an do ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an, Học viện Chính trị CAND và ĐH An ninh nhân dân thông báo cụ thể như sau:

Tên trường Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND 19 - 20/7 - Địa điểm 1: Thí sinh tại địa bàn phía Bắc sẽ thi ở ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND, thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. - Địa điểm 2: Thí sinh tại địa bàn phía Nam sẽ thi ở địa điểm do ĐH An ninh nhân dân hoặc ĐH Cảnh sát nhân dân hoặc ĐH Phòng cháy chữa cháy chủ trì. Học viện Chính trị CAND - Địa điểm 1: Thí sinh tại địa bàn phía Bắc sẽ thi ở Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. - Địa điểm 2: Thí sinh tại địa bàn phía Nam sẽ thi ở địa điểm do ĐH An ninh nhân dân hoặc ĐH Cảnh sát nhân dân hoặc ĐH Phòng cháy chữa cháy chủ trì. ĐH An ninh nhân dân ĐH An ninh nhân dân, Km18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM. Trường hợp có nhiều điểm thi, nhà trường sẽ thông báo trên giấy báo dự thi để thí sinh biết.

Năm 2022, hướng dẫn tuyển sinh trong CAND mà Bộ Công an ban hành quy định các trường Công an đều thực hiện phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT ở các tổ hợp, kết hợp với bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.

Bài thi Bộ Công an gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút. Tổng điểm bài thi là 100 điểm, phần trắc nghiệm tối đa 60 điểm, tự luận tối đa 40 điểm.

Phần thi trắc nghiệm đánh giá kiến thức của thí sinh ở cả 3 lĩnh vực khoa học tự nhiên gồm 25 câu (mỗi câu 1 điểm) tương ứng với 25 điểm. Kiến thức cốt lõi gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Lĩnh vực khoa học xã hội gồm 25 câu (mỗi câu 1 điểm) tương ứng với 25 điểm. Kiến thức cốt lõi gồm Lịch sử, Địa lý, Văn hóa kinh tế xã hội.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Thí sinh dự thi bài thi của Bộ Công an sẽ chọn một trong 4 mã đề để làm bài thi. Ảnh: Hồng Quang.

Ngoài phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi Bộ Công an, ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND còn thực hiện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Chỉ tiêu năm 2022 của trường là 100 sinh viên, bao gồm 90 nam và 10 nữ, được phân bố theo từng đối tượng, phân vùng và phương thức tuyển sinh.

Năm 2022, Học viện Chính trị CAND lấy chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là 100 sinh viên, bao gồm 90 nam và 10 nữ.

Khác với ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Học viện Chính trị CAND có thêm phương thức tuyển sinh là xét kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an.

Học viện Chính trị CAND lưu ý trong trường hợp không tổ chức kỳ thi của Bộ Công an thì xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) kết hợp với kết quả học THPT. Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp THPT và Bộ Công an không tổ chức thi; hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia 2 kỳ thi này thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, hướng dẫn của Bộ Công an để xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Năm 2022, ĐH An ninh nhân dân tuyển sinh ở khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) với chỉ tiêu là 350 (gồm 317 nam, 33 nữ) và được phân bổ theo từng địa bàn, từng phương thức tuyển sinh. Trường sẽ xét tuyển dựa trên 3 phương thức như Học viện Chính trị CAND.