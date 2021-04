Bà Trang Lê nhận huân chương của chính phủ Italy

Với nhiều đóng góp trong ngành thời trang, bà Trang Lê được trao tặng Huân chương Công trạng, tước hiệu Hiệp sĩ của chính phủ Italy.

Chiều 6/4, Tổng lãnh sự quán Italy tại Việt Nam tổ chức buổi lễ trao Huân chương Công trạng cho việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Italy trong lĩnh vực thời trang.

Cụ thể, ông Dante Brandi - tổng Lãnh sự quán Italy tại TP.HCM - trao tặng Huân chương Công trạng, danh hiệu Hiệp sĩ cho bà Trang Lê, người sáng lập Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

Bà Trang Lê nhận Huân chương Công trạng của Italy. Ảnh: Multimedia.

Trên trang của lãnh sự quán Italy tại TP.HCM cũng đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh tấm huân chương: "Chúc mừng bà Trang Lê được trao tặng Huân chương Công trạng, danh hiệu Hiệp sĩ của Italy vì những đóng góp của bà, nhằm thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác giữa Italy và Việt Nam trong ngành thời trang cũng như phát triển mối quan hệ văn hoá ngày càng bền chặt".

Huân chương Công trạng, danh hiệu Hiệp sĩ (Knighthood of the Order of Merit of the Star of Italy) là một trong những huân chương của chính phủ Italy trao tặng lãnh đạo, cá nhân là người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia nói chung và Italy nói riêng.

Chia sẻ với Zing, bà Trang Lê cho biết: "Việc được chính phủ Italy ghi nhận và trao tặng Huân chương Công trạng cho những đóng góp trong việc phát triển thời trang giữa hai quốc gia là niềm vinh dự không chỉ đối với cá nhân tôi mà còn cho nền thời trang Việt Nam. Tấm huân chương cao quý này là sự ghi nhận cho những nỗ lực nhưng đồng thời cũng là trọng trách để tôi tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đưa thời trang Việt Nam vươn xa hơn".

Tại Việt Nam, Huân chương Công trạng của Italy từng được trao cho một số lãnh đạo cao cấp của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư pháp... Vào tháng 3 năm nay, ông Antonio Alessandro - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italy tại Việt Nam - dự buổi lễ và trao tặng Huân chương Công trạng Italy cho ông Phan Thanh Bình.

Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thanh Bình đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong ngành giáo dục của Việt Nam.

Huân chương Công trạng của bà Trang Lê. Ảnh: Consolato Generale d'Italy a Ho Chi Minh City.

Bà Trang Lê là người sáng lập, chủ tịch sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Năm 2020, bà được ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) với công việc phát triển nền thời trang khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, bà còn là người mang về Việt Nam những chương trình truyền hình thực tế về người mẫu và nhà thiết kế như Next Top Model, Project Runway...