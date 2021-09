Ba tỉnh miền Trung siết chặt kiểm soát dịp 2/9

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên cấm tụ tập đông người dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tăng cường kiểm soát, xử lý trường hợp vi phạm.

Chiều 1/9, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Ông Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực nghiện nghiêm biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn. Các huyện, thành phố và thị xã tuyệt đối không để người dân ra đường, tập trung đông đúc trong dịp lễ 2/9. Các trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm.

Lực lượng tham gia chống dịch ứng trực 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không chủ quan, lơ là, làm lây lan dịch bệnh.

Quảng Ngãi đang cách ly tại chỗ hàng chục nghìn lao động tại khu công nghiệp VSIP ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh; phong tỏa hàng loạt khu dân cư ở TP Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Trà Bồng và thị xã Đức Phổ. Theo thống kê, từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 678 ca mắc Covid-19. Riêng ổ dịch Công ty Hoya Lens có 104 F0 (86 người là nhân viên công ty và 18 liên quan).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân làm việc ở khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cũng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”, tuyệt đối không tổ chức gặp mặt, liên hoan, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người hoặc ra đường trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (trừ các trường hợp cần thiết theo quy định).

Các sở ngành, địa phương phải tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ.

Tại Phú Yên, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết đến nay, số ca F0 trong cộng đồng được ở địa phương đã giảm đáng kể. Phú Yên là một trong 13 tỉnh, thành phố được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đánh giá là đang kiểm soát được dịch.

Tuy nhiên cơ quan chức năng không được lơ là, chủ quan, nhất là trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới. Việc xét nghiệm và tiêm vaccine cần tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, tránh việc lây nhiễm chéo xuất phát từ các điểm tập trung.

Về công tác an sinh, Phú Yên đang tập trung hỗ trợ chính sách cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23; không làm đứt gãy lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, cuộc sống. Các địa phương vận động các trường hợp từng mắc F0 đã được điều trị khỏi bệnh, có đủ sức khỏe tham gia các hoạt động phòng chống dịch và các tổ Covid cộng đồng nhằm bảo vệ vùng xanh, sớm dập tắt dịch bệnh.

Từ 28/6 đến nay, địa phương này có 2.649 ca mắc Covid-19, trong đó có khoảng 2.300 trường hợp được điều trị khỏi, xuất viện.