Ba thượng tướng thôi chức Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành các quyết định về công tác nhân sự tại Bộ Công an. Theo đó, ba thượng tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an kể từ ngày 1/6.

Việc ban hành các quyết định căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Công an nhân dân và căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về việc bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.

Hiện, Bộ Công an còn 6 thứ trưởng, gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, trung tướng Lương Tam Quang, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, thiếu tướng Lê Quốc Hùng và thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Ba thượng tướng Bùi Văn Nam (trái), Lê Quý Vương (giữa) và Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an rồi Tổng cục trưởng đơn vị này. Ngày 10/3/2010, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2008. Tháng 8/2011, tướng Nam được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Hai năm sau đó, ông được điều động trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Còn thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957. Ông từng là Chủ tịch UBND TP rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ngày 1/12/2014, ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến ngày 7/12/2015, Thủ tướng bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.