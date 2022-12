Ba thói quen lành mạnh nên duy trì dịp lễ Tết

Ăn nhiều chất xơ, protein, uống nước thường xuyên hay ngủ đủ giấc là những thói quen lành mạnh, tốt cho sức khỏe bạn nên duy trì hàng ngày, đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ Tết.

Vào những ngày nghỉ lễ Tết, mọi người có xu hướng "buông thả" một chút, bỏ qua các thói quen lành mạnh để được xả hơi. Cho dù đã cố gắng duy trì chế độ ăn kiêng, tập thể dục hay thực hiện lối sống tốt đến mức nào trước đó, mọi người đều từ bỏ hoặc tạm dừng những điều đó khi kỳ nghỉ bắt đầu.

Tuy nhiên, bạn nên duy trì một số thói quen để bảo vệ cơ thể, tránh mắc các vấn đề sức khỏe trong và sau kỳ nghỉ Tết.

Ăn nhiều chất xơ và protein

Tammy Lakatos và Lissie Lakatos Shames, 2 chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng, thành viên hội đồng chuyên gia y tế tại Eat This, Not That, cho biết: "Một trong những cách tốt nhất để có thể thưởng thức những món ngon của kỳ nghỉ lễ mà không cần quá sức là đảm bảo các bữa ăn chính, đồ ăn nhẹ chứa nhiều chất xơ và protein để giúp bạn cảm thấy thoải mái".

Bằng cách này, bạn sẽ không ăn quá nhiều và dễ dàng kiểm soát khẩu phần ăn hơn khi thường xuyên ăn những món ăn không tốt cho sức khỏe trong ngày lễ. Những thực phẩm cụ thể này không chỉ chứa vitamin và khoáng chất, mà còn rất giàu chất xơ - giúp bạn no lâu hơn. Ngoài ra, nó có thể làm giảm cảm giác thèm ăn, điều này cũng làm giảm lượng calo của bạn.

Hai chuyên gia này gợi ý ăn nhẹ với hạt dẻ cười vì chúng giòn, tạo cảm giác dễ chịu, là thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ, protein thực vật hoàn chỉnh (chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu) và chất béo "tốt" không bão hòa.

Uống nước thường xuyên

Những ngày lễ có thể là thời điểm hoàn hảo để uống rượu, mở tiệc với gia đình và bạn bè, thưởng thức đồ uống nhiều đường hoặc thức ăn giàu muối. Tuy nhiên, những thứ này thường thiếu giá trị dinh dưỡng với lượng calo rỗng hoặc gây béo. Tất nhiên, một hoặc hai ly sẽ không ảnh hưởng, nhưng uống đủ nước vẫn là điều cần thiết trong những ngày nghỉ.

Bạn càng uống nhiều nước, cơ thể càng làm việc hiệu quả hơn từ việc suy nghĩ, hoạt động đến đốt cháy mỡ trong cơ thể. Nhấm nháp nước suốt cả ngày có thể hữu ích trong việc giữ cho cơ thể đủ nước và khỏe mạnh khi bạn đưa ra quyết định nên ăn gì.

Nhiều người có xu hướng nhầm lẫn cơn khát với cơn đói. Khi điều này xảy ra, họ thường ăn thêm bánh quy hoặc đồ ăn vặt nhiều calo. Và nếu bạn không chú ý, tất cả lượng calo đó có thể tăng lên. Thay vào đó, hãy thử uống một chai nước trước khi ăn bất cứ thứ gì để xác định xem đó là do khát hay đói.

Ngủ đủ giấc

Với hầu hết chúng ta, những ngày nghỉ thường là thời điểm để xả hơi, có người ngủ nhiều hơn để bù cho thời gian đi làm vất vả, có những người lại thiếu ngủ do tham gia vào các bữa tiệc muộn, đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, điều này không tốt, đặc biệt đối với người thường xuyên mất ngủ hoặc khó ngủ.

Khi không nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ dễ dàng mệt mỏi và khả năng nhận thức suy giảm. Nghiên cứu cho thấy những người ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị cảm lạnh thấp hơn gần 3 lần so với những người ngủ ít hơn 7 tiếng.

Ngoài ra, giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến cân nặng vì bạn có nhiều khả năng chuyển sang uống đồ uống có đường để tỉnh táo và có thể không đủ năng lượng để tập thể dục. Nói chung, thiếu ngủ khiến não đưa ra những quyết định sai lầm.

Cách tốt nhất để tránh thói quen xấu này là thiết lập thời gian để ngủ mỗi đêm. Trong kỳ nghỉ lễ, thời gian này có thể linh hoạt một chút. Ngủ muộn cũng không gây vấn đề lớn, nhưng ít nhất phải ngủ đủ giấc.

Theo Verywellfit, Hiệp hội Giấc ngủ Quốc gia Mỹ khuyên bạn nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm, ngay cả trong những ngày nghỉ. Làm như vậy sẽ giúp giảm căng thẳng và giữ cho bạn khỏe mạnh mọi lúc.