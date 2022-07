Ba thí sinh có IELTS 8.0 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Phan Lê Hoàng An học ngành quan hệ quốc tế (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM). Trước Miss World Vietnam 2022, cô từng thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Hoàng An cho biết thuở nhỏ cô từng mặc cảm khi bị chê ngoại hình. Hiện tại, cô cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện hơn. Cô tin rằng một cá nhân sẽ tỏa sáng nhất khi họ đứng ở nơi thuộc về mình và hiểu bản thân. Ở vòng chung khảo, Hoàng An được chọn vào top 5 Người đẹp du lịch.