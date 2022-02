Ba thành viên Running Man mắc Covid-19

Kim Jong Kook, Yang Se Chan và Ji Suk Jin thông báo nhiễm virus SARS-CoV-2. Tờ Newsis đưa tin trong 10 ngày qua, khoảng 50 người nổi tiếng được chẩn đoán mắc Covid-19.

Ngày 10/2, tờ Newsis đưa tin Kim Jong Kook và Yang Se Chan mắc Covid-19. Hai nghệ sĩ là thành viên của Running Man và tham gia nhiều chương trình, nên đài truyền hình đang trong tình trạng khẩn cấp, Newsis nhận định.

Công ty quản lý của Kim Jong Kook là Turbo JK cho biết thành viên Running Man xuất hiện một số triệu chứng vào ngày 9/2. Anh đang cách ly và tạm dừng mọi lịch trình sau khi nhận kết quả dương tính với nCoV.

Đại diện đài truyền hình SBS cho biết hai chương trình Kim Jong Kook tham gia là Running Man và My Little Old Boy hiện không có lịch ghi hình. Thời gian cách ly cũng được rút xuống 7 ngày. Do đó, hai chương trình không bị gián đoạn lịch phát sóng.

Cùng ngày, công ty quản lý SM C&C của Yang Se Chan cho biết nam diễn viên đã hoàn thành đợt tiêm chủng thứ hai. Sau khi tiếp xúc trực tiếp với F0, Yang Se Chan thực hiện xét nghiệm PCR và kết quả ban đầu là âm tính. Trước khi nhận kết quả dương tính, Yang Se Chan vẫn thực hiện cách ly nên không tham gia ghi hình Running Man. Do đó, anh không tiếp xúc với các thành viên khác trong khoảng thời gian nhiễm virus.

Kim Jong Kook, Yang Se Chan và Ji Suk Jin mắc Covid-19.

Tuy nhiên, theo Newsis, ngoài Running Man, Kim Jong Kook còn xuất hiện trong chương trình I Can See Your Voice 9 của Mnet, Yang Se Chan tham gia Correspondent 25. Do đó, việc ảnh hưởng đến các đài truyền hình là khó tránh khỏi.

Theo News1, ngày 10/2, Ji Suk Jin test nhanh và cũng nhận kết quả dương tính. Các thành viên khác của Running Man là Yoo Jae Suk, Jeon So Min và Song Ji Hyo hiện nhận kết quả xét nghiệm âm tính. Trước đó, vào tháng 12/2021, Yoo Jae Suk từng có kết quả dương tính và không tham gia ghi hình Running Man.

Trong ngày 10/2, hai thành viên nhóm nhạc Kep1er là Dayeon và Yujin thông báo bình phục sau thời gian điều trị Covid-19. Công ty quản lý cho biết hai nữ thần tượng tuân thủ các hướng dẫn phòng ngừa trong quá trình cách ly và tập trung vào việc điều trị. Họ được xuất viện sau khi cơ quan y tế xác định không còn nguy cơ lây lan.

Tờ Newsis đưa tin sự lây lan của Covid-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây ở Hàn Quốc. Số F0 mới được xác nhận vượt qua 50.000 ca mỗi ngày. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc một lần nữa đứng trước tình huống khẩn cấp. Trong 10 ngày qua, khoảng 50 người nổi tiếng được chẩn đoán mắc Covid-19.

Ngày 9/2, vợ chồng Lee Byung Hun, Lee Min Jung và Tablo - thành viên nhóm Epik High - có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Trước đó, nam diễn viên Jung Il Woo, Ock Joo Hyun, ca sĩ Kim Jae Hwan, JooE (thành viên nhóm Momoland), Jimin (BTS), SinB, Umji (VIVIZ), Yubin (Oh My Girl) và 10 nghệ sĩ của YG Entertainment mắc Covid-19…