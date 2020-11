Ba thanh niên đầu thú sau khi xâm hại bé gái

Sơn dụ dỗ bé gái quan hệ tình dục sau đó cho nạn nhân 25.000 đồng. Bảo và Quý cũng thay nhau xâm hại nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Phan Thanh Bảo (21 tuổi, ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cảnh sát cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với Nguyễn Văn Quý (14 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều tra cùng về hành vi trên.

Sơn và Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo điều tra của cảnh sát, tối 1/11, Sơn gặp Bảo và Quý đi cùng với bé gái sinh năm 2010 tại khu vực công viên ở xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới).

Sơn rủ 3 người cùng đến phòng trọ uống rượu và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái.

Khuya hôm đó, Sơn kéo bé gái ra khu đất vắng người, dụ dỗ xâm hại tình dục. Bảo và Quý sau đó cũng xâm hại tình dục bé gái. Hôm sau, cả 3 nghi can đến cảnh sát đầu thú.