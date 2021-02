Ba sao nữ gốc Việt trong bom tấn Hollywood là ai?

Kịch bản Raya and the Last Dragon cũng có sự tham gia chấp bút của biên kịch Quí Nguyễn. Anh thực hiện kịch bản cùng biên kịch người Mỹ gốc Malaysia tên Adele Lim. Tại Mỹ, Quí Nguyễn được biết đến qua các kịch bản như The Society, Incorporated, Dispatches from Elsewhere...