Ba sao Kpop được coi là hình mẫu của ca sĩ thế hệ mới

​Thành viên nổi tiếng nhất nhì WANNA ONE – Park Ji Hoon từng ​thẳng thắn thừa nhận trên sóng truyền hình là một fan “bự” của giọng ca nhóm BTS. Young Hoon của The Boyz cũng bày tỏ tình cảm với tiền bối nhà Big Hit: "Tiền bối V là nghệ sĩ toàn năng. Từ phong cách diễn trên sân khấu đến biểu cảm gương mặt đều hoàn hảo. Tôi từng xem rất nhiều video của anh ấy hồi còn là thực tập sinh". Ngoài ra, Jae Hyun (Golden Child), Paul Kim, Bao (Lucente), Choi Yoo Jung, Do Yeon (Weki Meki), Se Jun (VICTON)… cũng thừa nhận hâm mộ nam idol sinh năm 1995.